II. Kılıçarslan temalı festivalde, kortej yürüyüşü

AKSARAY'da Selçuklu sultanı II'nci Kılıçarslan temalı düzenlenen '33'üncü Ihlara Kültür Sanat ve Spor Festivali'nde kortej yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüşe Vali Aykut Pekmez, Ak Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Mehter takımı ve atlı akrobasi birlikleri eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte ortaya çıkan renkli görüntüler vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Festivalin yapıldığı alana ulaşılmasıyla yürüyüş son bularak festivalin açılışı yapıldı.



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