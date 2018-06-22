İhtiyaç sahibine yardım eli

MERSİN, () - MERSİN'de Toroslar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı dar gelirli ihtiyaç sahiplerine 12.885 TL’lik nakdi yardım yaptı.

Toroslar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Mütevelli Heyeti, Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin başkanlığında toplandı. Toplantıda, 266 vatandaşın dosyası görüşüldü. 27 kişiye nakdi yardım, 10 kişiye, yabancılara yönelik sosyal uyum yardımı, 5 kişiye yaşlı aylığı yardımı, 3 kişiye engelli aylığı, 4 kişiye engelli yakını aylığı, 19 kişiye muhtaç asker yardımı, 2 kişiye yol yardımı, 2 kişiye kronik hastalık yardımı, 1 kişiye öksüz yetim yardımı, 30 kişiye şartlı eğitim yardımı, 31 kişiye şartlı sağlık yardımı, 1 kişiye şartlı gebelik yardımı ve 1 kişiye eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım olmak üzere toplam 12 bin 885 TL’lik nakdi yardım yapıldı.

Ayrıca heyet, 45 kişinin de Genel Sağlık Sigortası karara bağladı.

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