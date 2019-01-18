İhtiyaç sahibi vatandaşa yardım eli

MERSİN, () – MERSİN’de Toroslar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 23 bin 406 TL’lik nakdi yardımı yapıldı.

Toroslar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Mütevelli Heyeti, Vakıf Başkanı Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin başkanlığında toplandı. Toplantıda 343 vatandaşın dosyası görüşüldü. 74 kişiye, nakdi yardım, 6 kişiye yabancılara yönelik sosyal uyum yardımı, 4 kişiye yaşlı aylığı yardımı, 1 kişiye engelli aylığı, 3 kişiye engelli yakını aylığı, 6 kişiye muhtaç asker yardımı, 1 kişiye muhtaç asker çocuğu yardımı, 4 kişiye öksüz yetim yardımı ve 1 kişiye eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım olmak üzere toplam 23 bin 406 TL’lik nakdi yardım yapılmasına karar verildi.

Ayrıca 53 vatandaşında da Genel Sağlık Sigortası karara bağlandı.

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