İhtiyaç sahibi 1100 öğrenciye eşofman takımı dağıtıldı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (tobb) tarafından İzmir'in Ödemiş, Beydağ ve Kiraz ilçelerindeki ihtiyaç sahibi toplam 1100 öğrenciye, eğitim yardımı kapsamında 1100 öğrenciye eşofman takımı dağıtıldı.

Ödemiş Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği desteğiyle alınan eşofman takımlarını, öğrencilere ulaştırılmak üzere Ödemiş, Kiraz ve Beydağ İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ne teslim etti. Teslim edilen eşofman takımları ihyitaç sahibi öğrencilere okullarında dağıtıldı. Dağıtılan eşofmanlardan alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, "İhtiyaç sahibi öğrenciler okul müdürleri ve Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlendi ve dağıtımı da buna göre yaptık. İhtiyaç sahibi herkese ulaşmaya çalıştık. Eğitim öğretime her yönden destek olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermek adına bu yardımları yapacağız. Bizim birinci önceliğimiz insana yapılan yatırımdır. Amacımız çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde iyi şartlarda yetişmesi için, eğitim ve öğretimine devam etmesi için gerek altyapı gerek fiziki olarak okulların hazırlanmasıdır. Öğrencilerimizin gözlerindeki ışıltıyı görmek bize en büyük mutluluktur. Tüm öğrencilerimize okul hayatında başarılar temenni ediyor ve eşofman takımlarını iyi günlerde kullanmalarını diliyoruz" dedi.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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