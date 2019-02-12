İhsaniye'de açılış, Karacailyas'ta temel atma 

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nce tamamlanan Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki kanalizasyon hattı yapım işinin açılışı gerçekleştirilirken, Karacailyas Mahallesi kanalizasyon hattı yapım işinin de temelini atıldı.

Açılış ve temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "30 Mart 2014'ten bu yana Mersin'in her tarafına ulaşmaya ve problemleri çözmeye devam ediyoruz. Altyapı bizim için hizmetlerin en hayırlısı. Altyapıyı yapmadan üst yapıya ne kadar yatırım yaparsanız yapın boştur. Özellikle Mersin merkezde su kaçaklarının yüzde 68'lere ulaştığı bir dönemden geliyoruz. Merkezde ve diğer ilçelerdeki altyapı problemini çözmek, özellikle yer altındaki çürümüş hataların yenilenmesi konusunda çok büyük yatırımlar yapıyoruz" dedi.

Su fiyatlarının gelir-gider kayıtlarına göre belirlendiğine dikkat çeken Kocamaz, "Bazı büyükşehir belediye başkan adayları, işin içine girmedikleri ve detayları bilmedikleri için, 'Suyu ucuzlatacağız' diye yanlış ifadeler kullanıyorlar. Suyun fiyatı herkesin kafasına göre ayarlayacağı, yükselteceği ya da düşüreceği bir olay değildir. Masraflarınızı çıkarır gelirinize bakarsınız, suyun fiyatını da ona göre ayarlarsınız. Bizden önce yurtdışından kredi alınmış. Biz geldikten sonra da Mezitli arıtma ile ilgili kredi devam ediyor. Bu kredilerin belli aralıklarla ödenmesi gerekiyor. O ödemeyi yapabilmeniz için suyun fiyatını ona göre ayarlıyoruz. Hariçten gazel okumakla, 'Ben geldiğim zaman suyu ucuzlatacağım' demekle bu iş olmaz. Yatırım yapmayacaksınız, iyileştirme yapmayacaksanız suyu bedava da verebilirsiniz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki kanalizasyon hattı yapım işinin açılış kurdelesi kesilirken, Karacailyas Mahallesi kanalizasyon hattı yapım işi için ilk kazma vuruldu.



FOTOĞRAFLI