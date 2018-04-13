İhsaniye Barajı'nın gövde dolgusu yükseliyor

KARAMÜRSEL(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinin su ihtiyacını karşılayacak olan 16 milyon metreküp kapasiteli Karamürsel İhsaniye Barajı'nın inşaatı devam ediyor. 69 metre planlanan gövde dolgusunun 35 metresi tamamlandı.

İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını Yuvacık ve Namazgah barajları, Denizli Göleti ve yerel su kaynakları, ihtiyaç olması halinde ise Sapanca Gölü ile derin su kuyularından karşılıyor. Kocaeli'nin barajlar, göl ve su kuyuları ile birlikte yıllık 245 milyon metreküp su kapasitesi bulunuyor. İSU, sanayi kuruluşlarının kullanma suyunu karşılamak ve tatlı su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltmak için atık suların geri kazanımı ile yıllık 30 milyon metreküp suyu ekonomiye kazandırıyor.

35 METRELİK KISMI TAMAMLANDI

İSU Genel Müdürlüğü, gelecek projeksiyonu kapsamında 2100 yılına kadar Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda, DSİ ile birlikte Karamürsel'de İhsaniye Barajı inşa ediliyor. Yıllık 16 milyon metreküp kapasitede ve betonarme dolgu tipinde inşa edilen İhsaniye Barajı'nın gövde dolgusu çalışmaları yapılıyor. 69 metre yüksekliğinde planlanan gövde dolgusunun 35 metresi tamamlandı. Kalan kısmın inşaatı ile su alma yapısındaki çalışmalar devam ediyor.

BARAJDA İNCELEME

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, DSİ Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan, DSİ Bursa Bölge Müdürü Hayati Çelenk, İSU Genel Müdür Yardımcısı Sinan Sokur, İSU Projeler Daire Başkanı Semih Turan, DSİ İzmit 15. Şube Müdürü Cahit Aşkan ile birlikte barajda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Genel Müdür Sağlık, barajın su tutmasından önce baraj gölü içerisinde yapılacak ağaç kesimi ile kök temizlik çalışmalarının yanı sıra planlanan 100 bin metreküp/gün kapasiteli içme suyu arıtma tesisi, baraj ve arıtma tesisi arasında inşa edilecek isale hatları hakkında DSİ yetkilileri ile görüş alışverişinde bulundu.

KARAMÜRSEL VE GÖLCÜK'ÜN İHTİYACI KARŞILANACAK

Kocaeli Karamürsel İhsaniye Barajı'nın tamamlanması ile birlikte 16 milyon metreküp su depolanabilecek. Yıllık akımlarla depolanan su ile Karamürsel ve Gölcük ilçe sahillerindeki tüm yerleşim birimlerinin içme suyu ihtiyacı karşılanacak. İhsaniye Barajı inşaatı ile ilgili çalışmalar tamamlandıktan sonra Avcıdere Barajı'nın inşası ile ilgili çalışmalara başlanacak. İki baraj sulama ve içme suyu sağlayacak. Bölgelerde bulunan 2 bin 24 hektar tarım arazisinde sulu tarım yapılabilecek.