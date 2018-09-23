İhsan Güvenç hemşerilerini coşturdu

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gaziantep Geliştirme Vakfı (GAGEV) koordinasyonunda düzenlenen 1’inci Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali’nin (GastroAntep), son gününde gerçekleştirilen konserler, festival alanını coşturdu. Gaziantepli İhsan Güvenç, Adnan Orhan ve Dünya Tekin, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı, performansıyla parmak ısırttı.

Fıstık Park’ta Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen “Gaziantep’in Sesleri Konseri”nde birbirinden başarılı isimler sahneye çıktı, festivale renk kattı. Seslendiği sevilen parçalarla izleyenleri adeta büyüleyen Sanatçı İhsan Güvenç, birbirinden güzel ilahilerle izleyenlerin manevi dünyasını okşadı, konsere gelen vatandaşlardan bol bol alkış aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali’nin çok önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayan Güvenç, uluslararası bir festivale katkı sunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

İhsan Güvenç, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in çalışkanlığının, üretkenliğinin Uluslararası Gastronomi Festivali’ne yansıdığını aktararak, 3 gün boyunca devam eden festivalde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gaziantep’in sesleri konserinde Adnan Orhan ve Dünya Tekin sevilen parçaları sevenleri için seslendirdi.

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