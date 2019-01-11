İhracatın ana ürünü mermer ve domates

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - BATI Akdeniz'in 1 milyar 756 milyon dolarlık 2018 ihracatının neredeyse üçte birini iki ürün oluşturdu. İhracatta 246 milyon dolar ham plaka, 83 milyon dolar da işlenmiş mermer birinci, 117 milyon dolarla domates ikinci, 93.2 milyon dolarla ferro krom üçüncü sırada.

2018 yılında Antalya, Isparta ve Burdur illerinden en çok hangi ürünlerin ihracatının yapıldığı ortaya çıktı. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin açıkladığı, 2017'ye göre yüzde 3 büyümeyle toplam 1 milyar 756 milyon dolarlık ihracatta, yıl boyunca hangi sektörde hangi ürünlerin öne çıktığı belirlendi.

SEKTÖRLER LİDERİ TARIM: 682 MİLYON DOLAR

İhracat, 'tarım, sanayi ve madencilik' olarak üç ana başlıkta toplanıyor. Tarım sektörü yüzde 3.7 büyüme ve 682 milyon dolarla birinci, sanayi sektörü yüzde 8.6 büyüme ve 589 milyon dolarla ikinci, madencilik sektörü yüzde 4 düşüş ve 484 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

TARIMDA YAŞ MEYVE SEBZE: 449 MİLYON DOLAR

Üç ana sektörün alt sektörlerine bakıldığında ise tarım sektörü ihracatı 518 milyon dolarla bitkisel ürünler, 144.5 milyon dolarla ağaç ve orman ürünleri, 19.5 milyon dolarla hayvansal ürünler olarak sıralandı. Bitkisel ürünler içinde ise 449 milyon dolarla yaş meyve ve sebze sektörü ihracatı en yüksek alan oldu. Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarda ise ihracat 47 milyon doları aştı.

SANAYİ MAMULLERİ 370 MİLYON DOLAR

Sanayi mamulleri 370 milyon dolar, kimyevi maddeler 166 milyon dolar, tarıma dayalı işlenmiş ürünler 53 milyon dolar olarak sıralandı. Alt başlıklarında da demir ve demir dışı metaller 105.7, makine ve aksamları 57.4, iklimlendirme sanayi 49.7, hazır giyim ve konfeksiyon 38.7, elektrik ve elektronik 32.1, çimento, cam ve seramik 21.3, çelik 20.1, savunma ve havacılık sanayi 17.5, otomotiv endüstrisi 12.7, mücevher 11.1 milyon dolar olarak sıralandı. Tarıma dayalı işlenmiş ürünlerde ise tekstil 52.9, halı 13.5, deri ürünleri 12 milyon dolar ihracata ulaştı.

HAM PLAKA MERMER 246 MİLYON DOLAR

Madencilik sektörünün ve ürün bazlı ihracatın lideri olan mermerde yüzde 11 düşüşle 246.8 milyon dolar ham plaka ve blok, yüzde 6 artışla 83.7 milyon dolar işlenmiş mermer ihraç edildi. Mermer tüm ürünler içinde bölgeden ihracatı yapılan en yüksek rakamlı ürün oldu. Ferro krom ihracatı ise yüzde 16 büyüyerek, 93.2 milyon dolar ihracat gerçekleşti.

Maden sektöründe yüzde 77 artış gösteren barit- whitherit (Baryum sülfat ve karbonat) ihracatı 23.8 milyon dolarla dikkat çekti. Krom, çinko, manganez, alüminyum gibi metal cevherler ise yüzde 24 büyümeyle 14.8 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Değerli maden ve mücevher sektörünün toplam 11.1 milyon dolarlık ihracatında 6.8 milyon dolar gümüş ve 3.4 milyon dolar altın öne çıktı.

DOMATES İKİNCİ SIRADA

Bölgenin rakamsal olarak en çok ihracat yaptığı ikinci ürün ise domates oldu. Yüzde 1 büyüyen domates ihracatı 117.9 milyon dolar oldu. Toplam 255 milyon dolarlık yaş sebze grubunda biber 81.1, salatalık 25.4, kabak 15.8, patlıcan 8.7 milyon dolarla öne çıkan ürünler. 170.7 milyon dolarlık yaş meyvede kiraz- vişne 51.4, nar 34.9, üzüm 22.9, elma 18.1, incir 9, şeftali 6.6, kayısı 5.6, ayva 5.2, armut 4.5, kavun 3.7, erik 3.1 milyon dolar ihracata ulaştı. 23.2 milyon dolarlık turunçgillerde limon 11.4, portakal 5.3, mandalina 4.2, greyfurt 2.2 milyon dolarlık rakamlara ulaştı.

DİKKAT ÇEKEN ÜRÜNLER

İhracatta en dikkat çeken ürünler ise şöyle sıralandı;

38.7 milyon dolarlık konfeksiyon ihracatının 24.6 milyon doları yüzde 15 büyüyen bayan dış giyim. 27.3 milyon dolarlık tekstil ihracatının 24.3 milyon doları yüzde 17 düşen iplik. 12 milyon dolarlık deri ihracatının 10 milyon doları deri giyim. 19.5 milyon dolarlık canlı hayvan ve hayvansal ürünler ihracatının 10.3 milyon doları dondurulmuş balık, 3.6 milyon doları peynir, 1.8 milyon doları yumurta ve 1.2 milyon doları süt. 11.1 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatında 7.3 milyon dolar meyve suları ve bunun da 3.6 milyon doları elma suyu. Turunçgillerin meyve suyu rakamı ise sadece 10 bin dolar. 47 milyon dolarlık hububat, yağlı tohumlar ve bakliyat ihracatının 21.1 milyon doları ayçiçek tohumu, 13.9'u ise hububat tohumu. 32.1 milyon dolar elektrik-elektronik ve makine ihracatında elektronik cihaz ve parçaları, çeşitli kablolar, transformatör, sigorta ayrıcı ve panolar, entegre devreler gibi ürünler var. Makinalarda ise 12 milyon dolarla ölçü cihazları dikkat çekiyor. 12.7 milyon dolarlık otomotiv sanayinde 10 milyon dolar otomotiv yan sanayi oluşturuyor. 166 milyon dolarlık kimya ihracatında 68.5 milyon dolar plastik, 41 milyon dolar uçucu yağlar ve kozmetik, 18 milyon dolar gübre, 17.1 milyon dolar anorganik kimyasallar, 4.1 milyon dolar eczacılık ürünleri şeklinde sıralanıyor. 144.5 milyon dolarlık ağaç ve orman ürünlerinde 100 milyon dolar ağaç ve mamulleri, 25.4 milyon dolar kağıt ve karton, 17.2 milyon dolar mobilya. Yaklaşık 1 milyon dalar da kekik-defne yaprağı ve orman bitki çayları var.

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