İhracatçıların hedefi dünya piyasasına yön vermek

EGE Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Türkiye'nin dünyanın en büyük üzüm üreticisi ve ihracatçısı olarak üzüm piyasasına yön verebileceğini, bunun için birlik ve beraberlik ortamının geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2017 Yılı olağan genel kurul toplantısında Birol Celep güven tazeledi. Tek liste olarak seçime giren Celep, 76 geçerli oyun tamamını alarak yeniden başkan seçildi. Geçen 4 yıl içerisinde kuru meyve ihracatının sürdürülebilir şekilde arttırılması ve yaşanan sorunlara çözüm bulunması için yoğun çalıştıklarını anlatan Celep, 2017 yılında Türkiye geneli kuru meyve ihracatının bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 12'lik artışla 493 bin 221 tona ulaştığını ifade etti. Değer bazında yüzde 1 düşüşle 1 milyar 282 milyon dolar ihracat yapıldığını ifade eden Celep, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin yıllık bazda toplam kuru meyve ihracatındaki payının yüzde 75, değer bazında ise yüzde 61 olduğunu söyledi. Sağlıklı gıdalara olan talebin ve tüketici beklentilerinin gün geçtikçe arttığını söyleyen Celep, "Sektör olarak tamamına yakını yerli girdilerle yaptığımız üretim ve ihracatla ülkemize önemli düzeyde bir döviz geliri sağlıyoruz. Ama, hem alıcı pazarlarımızdaki tüketici beklentilerini karşılayabilmek, mevcut pazarlarımızı korumak ve yeni pazarlara girebilmek, hem de Çin, Özbekistan gibi rakip üretici ülkelerle rekabet edebilmek için kendi aramızda birlik olmayı başarmaktan başka bir yolumuz yok. İnanıyorum ki, kuru meyve ihracatımızı sürdürülebilir bir şekilde arttırabilir, kuru incir ihracatımızda elde ettiğimiz artışın benzerini diğer ürünlerimizde de gerçekleştirebiliriz. Dünyanın en büyük üzüm üreticisi ve ihracatçısı olarak üzüm piyasasına alıcıların değil bizlerin yön vereceği, kuru kayısımızın da dünya piyasalarında hak ettiği değeri bulacağı bir sistemi kurabiliriz. Bunun için öncelikle içinde bulunduğumuz bu birlik-beraberlik ortamını daha da pekiştirmeli, üretim ve ihracatın her aşamasında emeği geçen tüm paydaşlarla birlik içinde hareket etmeliyiz" diye konuştu.

KATMA DEĞERLİ ÜRÜN İHRACATINDA ARTIŞ

Yönetim kurulu olarak gerek yoğun lobi faaliyetleri yürüterek tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Celep, şunları söyledi:

"Kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı da Okratoksin-A ve Pestisit sorunları, kuru kayısıda kükürt limitleri sorunu, AB'deki aktif maddelerle ilgili güncelleme çalışmaları gibi önümüzdeki dönemde karşımıza çıkabilecek sıkıntıları aşmak için tüm gücümüzü seferber ettiğimizi ve gerek yönetim kurulu üyelerimizin her birinin bilgi ve tecrübeleri ile, gerekse sekretaryamızın özverili çalışmaları ile kuru meyve ihracatımızı sürdürülebilir bir şekilde arttırmaya çalıştığımızı ifade etmek istiyorum. Sektörün gelişmesi için kaliteli hammadde tedarikinin asli unsur olduğunun bilinciyle üretim miktar ve kalitesinin artması için elimizden gelen tüm desteği veriyor, yeni projeler geliştiriyor, geliştirilen projelere destek veriyoruz. Üye firmalarımızın yeni üretim ve pazarlama tekniklerini hayata geçirmesi, rekabet güçlerinin artırılması ve kademe atlamaları için de Kuru Meyve Ur-Ge Projesini başlatma kararını aldık. Bu proje ile katma değerli ürün ihracatını artırmayı hedefliyoruz. Biz artık yeni şeyler söylemek gerektiğini, yeni projeler ve yeni bir bakış açısı ile sektörün yaşadığı sorunlara çözüm bulunması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için kısa vadeli ve bireysel fayda getirecek yaklaşımlar yerine, orta-uzun vadeli ve sektörün tamamına fayda sağlayacak bir yaklaşım sergilenmesinin ülkemiz, sektörümüz ve firmalarımız için daha hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz."

Birol Celep, kuru meyve sektöründe dünyada ihracatta lider konumunda olunmasına karşın sektörün ihracatının son yıllarda 1.3-1.4 milyar dolar aralığında sıkışıp kaldığını savundu. Kuru meyve sektörünün 2023 yılı için belirlediği 3 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması gerektiğini dile getiren Celep, sektördeki tüm seslere kulak vererek ihracatın sürdürülebilir artışına katkı sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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