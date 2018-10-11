İhracatçılara, devlet destekleri anlatıldı

SALİHLİ Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) düzenlenen 'İhracatçılara Yönelik Devlet Destekleri Semineri'nde, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen destekler, ihracatı geliştirme uzmanlarınca detaylı olarak anlatıldı.

İhracatı geliştirme uzmanları Tülay Uyanık Nachtwey ve Sinan Uysal, Salihli TSO'da düzenlenen dış ticaret destekleri seminerinde; Salihli, Turgutlu ve Demirci ilçeleri ile Manisa il merkezinden gelen ihracatçılara devlet destekleri hakkında detaylı bilgi sundu. Seminer öncesinde açılış konuşması yapan Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, özel sektör olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini, bunu aşmak için yeni kredilere ve devlet desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Özel sektörün kredi bulmakta zorlandığı bir darboğazdan geçiyoruz. TOBB'un bir projesi olan Nefes Kredisi'ne biz de Odamızın imkanları ölçüsünde kaynak sağladık. Ülke ekonomisinin kurtuluşu ancak ihracatla mümkün olabilir. Çok üreterek, ihracata yönelerek, döviz girdisi sağlamak; ihracat rakamlarını artırabilmek için de katma değeri yüksek ürünler üreterek dışarıya satmak zorundayız. Biz de bu nedenle ihracata verilen destekleri birinci ağızdan dinlemek ve üyelerimizi bilgilendirmek üzere Ticaret Bakanlığı'ndan uzmanları davet ettik. Kısıtlı sayıda firma bile bu bilgilendirmeden yararlansa, bölgemiz ve ülkemiz için yararlı bir sonuç ortaya çıkacaktır."

Salihli'den yıllık ihracatın 180 milyon dolara ulaştığına, buna karşılık ithalatın ise 25 milyon dolar seviyelerinde bulunduğuna dikkat çeken Yüksel, ilçede ihracatın ithalatı karşılama oranının yüksek olduğu, bu nedenle ilçenin iyi bir model olduğunu kaydetti.

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), ()

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