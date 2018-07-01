İhracat şampiyonu Oba'ya TİM'den ödül

TİM'in 25'inci Olağan Genel Kurulu'nda 2017 Yılı İhracat Şampiyonaları’na ödülleri töreninde Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve TİM eski Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından Makarna sektöründe 2013’ten bu yana İhracat Şampiyonluğunu gelenek haline getiren Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü’ye şampiyonluk ödül verildi.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen TİM'in 25. Olağan Genel Kurulu'nda 2017 Yılı İhracat Şampiyonları Ödül Törenine Başbakan Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı. Törende makarna sektörünün dünyada ki liderliğine oynayan ve Türkiye’nin global pazarlarda ki en büyük markası olma özelliğiyle tanınan Oba Makarna ’da ödül aldı. Makarna sektöründe 2013’ten bu yana İhracat Şampiyonluğunu her yıl artan ihracatıyla sürdüren Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü ödülünü Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve TİM eski Başkanı Mehmet Büyükekşi’den aldı. AR-GE ve İnovasyonu makarna sektöründe olmazsa olmaz olarak kabul eden Oba Makarnanın yeni yatırımları hakkında Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’ye bilgi veren Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü yeni dönemde ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak ve Türkiye’nin makarna üretiminde dünya lideri haline gelmesini sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’de Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü’yü kutlayarak ekonomiye katkılarından dolayı teşekkür etti.

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