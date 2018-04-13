İhracat başarı ödülünün sahibi, ERBAK Uludağ oldu

BURSA,()-ULUDAĞ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) 2017 yılı ihracat başarı ödülü birincisi ERBAK – Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. oldu.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde (UMSMİB) 2017 yılında en fazla ihracat yapan firmalar ödüllendirildi. Toplam 80 firmanın ödül aldığı törende performansları nedeniyle ihracat başarı ödülü üç firmaya verildi. Bu kategoride birinciliği ERBAK – Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. kazanırken, Anadolu Efes Biracılık ve Mat Sanayii A.Ş. ikinci, Penguen Pazarlama A.Ş. ise üçüncü sırada yer aldı.

Ödül töreninde konuşan UMSMİB Başkanı Orhan Gençoğlu, “Türkiye bir tarım ülkesi ve sahip olduğumuz verimli topraklar ihracat hedeflerimize ulaşmada bize yardımcı olacak. Sahip olduğumuz fırsatlara rağmen tarımda ithalat yapıyor olmamız biz ihracatçıları çok üzüyor. Ancak bunun çözülmesi için ihracatçılar olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu sorunu aşmada tarıma ve tarıma dayalı gıda sanayiine verilecek destekler çok önemli” dedi. Tarım sektörünün ekonomi için önemine değinen Gençoğlu sözlerini şöyle tamamladı, “Tarım sektörü net ihracat katkısıyla cari açığın düşürülmesinde de önemli rol oynayacaktır. Çünkü bizim sattığımız ürünler tamamen katma değeri yüksek, neredeyse hiçbir ithal girdisi olmayan, yaptığı ihracatla da net döviz girdisi ve yüksek istihdam sağlayan bir sektörün ürünleridir”

Firmalara ihracat rakamlarına göre madalya da verilen törende altın madalya kategorisinde ilk sırayı Frigo-Pak Gıda maddeleri alırken onu sırasıyla Merko Gıda Sanayi, Zey-Tur-San Gıda Sanayi, Martaş Marmara Tarımsal Ürünler, Fine Food Pazarlama, Marsal Gıda ve Mevsim Gıda takip etti.

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