İHH’dan İdlib’te 1500 yetim ailesine gıda yardımı

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki kamplarda ve enkaz bölgelerinde yaşayan bin 500 yetim ailesine kuru bakliyat içerikli gıda paketi dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye'nin Türkiye sınırına yakın güvenli bölge olan İdlib kentindeki yetim ailelerinin ihtiyaçlarını gidermeye devam ettiklerini söyledi. İdlib’te bulunan çadır kent ve enkaz bölgelerinde yaşamlarını sürdüren yetim ailelerine yardım çalışmalarının devam ettiğini belirten Tosun, ''Suriye’nin İdlib kenti kırsalında savaşın yetim bıraktığı on binlerce çocuk bulunuyor. Bu çocuklar anneleriyle veya hayatta kalan aile büyükleriyle yaşamaya devam ediyorlar. İHH olarak bizde yetim ailelerinin ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz’’ dedi.

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