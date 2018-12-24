İHH’dan Halep kırsalına insani yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()- İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfınca, Suriye’nin Halep ilinin güney kırsalındaki Kesebe kampında yaşayan yetim ailelerine gıda kolisi dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, kış mevsiminin çok soğuk geçmesi nedeniyle Suriye içerisindeki kamplarda hayatın daha da zorlaştığını söyleyerek, Halep yakınlarındakı Kesebe kampında gıda dağıtımı yaptıklarını belirtti. Kış nedeniyle Suriye içerisinde derme-çatma kamplarda barınan aileler için yaşamın daha da zorlaştığını ifade eden Tosun, “Isınma ve diğer çadır gereçlerinin yanı sıra özellikle yetim ailelerinin gıda ihtiyacı bulunuyor. Yardımlarla hayatlarını devam ettirmeye çalışan Halep’in güneyindeki Kesebe kampında yaşayan yetim ailelerine 100 adet gıda kolisi dağıtımı yaptık" dedi.

FOTOĞRAFLI