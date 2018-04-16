İHH, Suriye’ye 3 ayda 432 tır yardım malzemesi gönderildi

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()-İNSAN Hak ve Hürriyetleri(İHH) İnsani Yardım Vakfı, Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerindeki sivil toplum kuruluşlarının da destekleriyle Suriye'nin çeşitli bölgelerine 2018 yılının ilk 3 ayında 432 TIR yardım malzemesi gönderdi.

Suriye’nin çeşitli bölgelerinde yardım faaliyetlerine devam eden İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Suriyelilere umut olmaya devam ettiğini söyleyen Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, İHH olarak bu yılın ilk 3 ayında 432 TIR’la insani yardım malzemesi gönderdiklerini belirtti.

Suriyeli ailelerin yanlarında olmaya devam ettiklerini ifade eden Tosun, savaş mağduru Ülkenin saldırı bölgelerinden kısmen daha güvenli noktalara gelen sivillere başta gıda olmak üzere çeşitli yardımları yaptıklarını kaydetti. Tosun, "Türkiye ve dünyadaki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destekleriyle Suriye'deki mazlumların yaralarına merhem oluyoruz. İçinde bulunduğumuz yılın başlarında Doğu Hama’dan gelen yoğun göç dalgasını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettik. Yine terör örgütünden temizlenen Afrin merkez ve kırsalında insani yardım çalışması yürüttük. Son olarak ise Doğu Guta’dan tahliye edilen ailelerin kendilerine yeni bir hayat kurabilmeleri için hiç durmaksızın çalışmalarımıza devam ediyoruz’’ dedi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki İHH lojistik merkezine ulaşan yardımların zaman kaybedilmeden Suriye'ye gönderildiğini söyleyen Tosun şöyle dedi;

“İçerisinde ailelere bir ay yetecek gıda kolileri, un, ekmek ve kahvaltılık malzemelerin yer aldığı 432 tır insani yardım malzemesini yılın ilk 3 ayında Suriye'nin İdlib, Hama ve Halep kırsallarına ulaştırdık. Suriye olaylarının başladığı ilk andan itibaren de bugüne kadar toplam 16 bin TIR yardım ulaştırdık. Suriye halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımların gönderilmesi devam ediyor.”

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