İHH Genel Başkanı’ndan Başkan Yılmaz’a ziyaret

SAMSUN, () - SAMSUN'a gelen İnsani Yardım Vakfı (İHH) Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.



Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde 'Mazlum coğrafyalar, ümmetin yetimleri ve Kudüs' konulu bir konferans vermek üzere Samsun'a gelen İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. İnsani Yardım Vakfı’nın tüm dünyada mazlumlara el uzatmasının kutsal bir görev olduğunu belirten Başkan Yılmaz, Yıldırım’ı ve vakıfı böyle zorlu bir görevin altından kalkmak için çokça çaba göstermesinden dolayı tebrik etti. Başkan Yılmaz, "Mazlumların yanından hiçbir zaman uzaklaşmayan, muhtaçlara her zaman el uzatan vakfınızın çalışmalarını yakından takip ediyorum. Özellikle Mavi Marmara hadisesinden sonra yılmadan, yorulmadan her türlü yardımı özellikle mazlum coğrafyalar olmak üzere gereken yerlere ulaştırmaya çalışma çabanız takdire şayan. Böylesine kutsal bir görevi korkmadan yerine getirdiğiniz için Rabbim sizlerden razı olsun. Çalışmalarınızda kolaylık versin, güç kuvvet versin. Ziyaretinizden dolayı gerçekten çok mutlu oldum. Samsun’a geldiğinizde sizleri her zaman ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı bilmenizi isterim" dedi.

