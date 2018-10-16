İHH'dan, Milli Eğitim Müdürü'ne ziyaret

Haci BOZKURT/KAHTA(Adıyaman),() –ADIYAMAN’ın Kahta İHH İnsani Yardım Vakfı Temsilcisi Mehmet Güllü Orman başkanlığındaki heyet, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen’i makamında ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki görüşmede konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Kahta Temsilcisi Mehmet Güllü Orman, gönüldaşlarıyla faaliyetlerde bulunduklarını belirtti. Orman, çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken şunları söyledi:

"İçtimai hayat endişesiyle hiçbir yetim, öksüz, gariban evladımız eğitimden ve ilimden uzak durmamalıdır. İhtiyaç sahiplerine burs vermek gençlerimizi kimseye muhtaç olmadan eğitimini tamamlamalarını sağlamak en asli görevimizdir. Bu şuur ve azimle birlikte çalışarak ilim ve irfan sahibi, ahlaklı nesiller yetiştirmek istiyoruz. Genç nesillerimizi bölücü ve yıkıcı çalışmalar içinde olan örgütlere teslim edemeyiz."

İlçe Müdürü İbrahim Halil Tünçmen ise yetim projesinde daha önce destek çıktıklarını bundan sonra da insanlık için hizmet eden çalışan herkese yardımcı olacaklarını ifade ederek, "Birlikte yapılacak her türlü hizmette yardımcı olacağız. İHH fedakarlık isteyen bir yoldur. Bundan dolayı Kahta İHH’yı tebrik ediyorum. Medeniyetiyle ve değerleriyle barışık nesillerin yetişmesinde Kahta İHH’ya çok iş düşüyor" diye konuştu.

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