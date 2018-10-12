İhalenin sürpriz konuğu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'ndeki taşınmazlarının ihalesini bir sokak kedisi, en ön sırada takip etti.

Muratpaşa Belediyesi, Ermenek'teki 41 adet konut ve ticari taşınmazını Değirmenönü Kültür Merkezi'nde açık teklif usulüyle ihaleye çıkardı. Daha önce gerçekleştirilen ihalelerde kavgaların çıkması nedeniyle polis ekipleri ihalenin yapıldığı merkezde geniş güvenlik önlemi aldı. Bariyerlerle kapatılan merkezin çevresinde belediye çalışanları, zabıta aracından yaptıkları anonsları parsel numaralarını okuyarak katılımcıları içeriye aldı.

EN ÖN SIRADA KEDİ

Sakin devam eden ihaleyi bir sokak kedisi ise en ön sırada izledi. Kimsenin müdahale etmediği tek gözü kör kedi, oturduğu sandalyede açık usül teklif verenleri izledi.

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