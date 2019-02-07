İğneadalı balıkçılar, su ürünleri mevzuatı konusunda bilgilendirildi

Vahit İŞBAŞARAN/DEMİRKÖY(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Demirköy lçesine bağlı İğneada beldesinde düzenlenen toplantıda balıkçılar su ürünleri mevzuatı konusunda bilgilendirildiler.

İğneada beldesinde faaliyet gösteren balıkçılara yönelik Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Su Ürünleri Mevzuatı toplantısında, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Birol Yılmazer paylaşmış olduğu güncel bilgiler, Veteriner Hekim Pınar Özün hazırlamış olduğu sunuda su ürünleri mevzuatına değindi. Toplantının son bölümünde ise balıkçılardan gelen sorular yanıtlanarak merak ettikleri konular hakkında önemli açıklamalar yapıldı.