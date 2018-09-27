İğne oyası tutkunlarını buluşturan festival

BURSA,()-BURSA'nın kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkartmak isteyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, renkli bir festivale daha ev sahipliği yaparak yerli ve yabancı iğne oyası tutkunlarını bir araya getirdi.

Kültür Sanat Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Uluslararası İpek Oya Festivali', koleksiyonerler, akademisyenler ve sanat tarihçilerinin katılımıyla Merinos Tekstil Sanayi Müzesi'nde başladı. Küratörlüğünü Prof. Dr. Ayten Sürür'ün üstlendiği festivale, Japonya ve Bulgaristan’dan 14 yabancı koleksiyoner katıldı. Yerli ve yabancı katılımcıların kendi kültürlerinde ipek iğne oyasını anlattığı festivalde, konferansların yanı sıra tanıtım stantları yer alıyor. 27-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen festival kapsamında atölye çalışmaları Mudanya Mirzaoba ve İznik Müşküle Köylerinde yapılacak.

Merinos Tekstil Sanayi Müzesi'ndeki festival, kültürel değerlerin yaşatılmasında önemli misyon üstlenen Bursa Olgunlaşma Enstitüsü'nün hazırladığı 'İğne oyalı kıyafetler defilesi' ile başladı. Birbirinden değerli elbiselerin sahnelendiği defile, izleyenleri büyüledi.

BURSA'YI ÖN PLANA ÇIKARTACAĞIZ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, örf ve adetleri toplum olarak yaşatmak ve diriltmek zorunda olduklarını söyledi. Hazırlanan festivalle, ipeğin marifetli ellerde bambaşka bir sanata dönüşmesi hikayesi olan iğne oyasının tekrar gündeme getirildiği belirten Başkan Alinur Aktaş, Dünya’nın Türk danteli diye tanıdığı iğne oyalarının başta Japonya olmak üzere birçok ülke halkının gönlünde taht kurduğunu ifade etti. Başkan Aktaş, "İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda çok daha coşkulu ve daha fazla yabancı konuğun yer aldığı bir festival düzenleyeceğiz. Bursa'yı ön plana çıkaracak çalışmalara hep beraber imza atacağız. Bursa'yı her alanda farklı kılabilmek ve turizm şehrine dönüştürebilmek için bu tür organizasyonlara ihtiyacımız var. İpeğin şehri Bursa’da düzenlenen İğne Oyası Festivali hayırlı olsun" dedi.

Festivale önemli koleksiyonerler İbrahim Koca, İkumi Nonaka, Prof. Dr. Ayten Sürür, Şadiye Çetintaş, Nurdan Karhan, Ercan Topçu, Emine Semra Erkan'ın koleksiyonlarıyla katkı sunduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, Olgunlaşma Enstitüsü'ne ve festivale katkı sunan herkese teşekkür etti.

Serginin Küratörü Prof. Dr. Ayten Sürür, 2013 yılından bu yana Merinos Tekstil Sanayi Müzesi'nde tekstil tasarımı, moda tasarımı ve lif sanatları konularında yaklaşık 30 kadar sergi çalışması ve açılışı yapıldığını söyledi. Sürür, anavatanı Türkiye olan iğne oyasını yaşatmak, tanıtmak ve tanımak gerektiğini belirtti.

İğne oyası koleksiyoneri Japon İkumi Nonaka ise, Türkçe yaptığı konuşmasında 26 senedir Türkiye'de yaşadığını, iğne oyasını ve Türk el sanatlarını çok sevdiğini dile getirdi. Kendilerine bu fırsatı veren Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Nanoka, Türkiye'de iğne oyasıyla uğraşan ve yaşatan kadınlara da minnettar olduklarını dile getirdi.

FOTOĞRAFLI