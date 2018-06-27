Iğdır Kayısı Festivali’ne hazırlanıyor

Suat DENİZ / IĞDIR, ()-Iğdır Belediyesi tarafından düzenlenecek olan kayısı festivali 3 gün 3 gece sürecek. Festivale Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye'den ünlü sanatçılar davet edildi.

Iğdır Belediyesi tarafından organize edilen festival 29 Haziran'da başlayacak. Festivale tüm halkı davet eden Belediye Başkanı Murat Yikit, "Doğu'nun Çukurova’sı Iğdır'ı çok iyi bir şekilde tanıtmamız lazım. Dünyaca meşhur kayısımız var. Bunun için bir kayısı festivali yarışması düzenlemeye karar verdik. Festival 29 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz'da sona erecek. Festivalde dünya çapında meşhur bir sirk Iğdır da 3 gün boyunca gösteri yapacak, müzik, halk oyunları, Anadolu Ateşi Gurubu gösterisi de olacak. Halkımız bütün gösterileri ücretsiz izleyecek Festivalde Iğdır da yetişen ürünleri tanıtacağız. Bütün halkımızı kayısı festivaline davet ediyorum. Iğdır halkının bu tür etkinliklere ihtiyacı var" diye konuştu.

Öte yandan festival süresince konser verecek sanatçılar ile kenti ziyaret edecek iş adamları ve konuk Iğdır'a gelmeye başladı. Iğdır'ın en önemli değerlerinden olan kayısının tanıtımı açısından düzenlenen festivale, yurt içi ve yurt dışından da büyük ilgi var.

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