İGC Başkanı Dikmen: Yeni yılı dayanışma ile karşılayacağız

İZMİR Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Geleneksel Yılbaşı Balosu, protokol üyeleri, cemiyet üyeleri ve eşlerinin katılımıyla Kuşadası'nda gerçekleşti.

Kuşadası'nda bir otelde konaklamalı ve iki ayrı gece olarak düzenlenen baloda meslekte 50 yılı dolduran cemiyet üyeleri Ahmet Yener Özkesen, Aytekin Yenisey, Bora Uçar, Ercan Doğu, Güner Sungurtekin, Kenan Seven, Mehmet Ali Okumuş, Muammer Yüksel, Ömür Olgundemir, Özden Ünver, Nurten Doğan, Ahmet Güleç, Uğur Umur, Süleyman Saylan, Memduh Zaptikar'a 2018 Basın Şeref Ödülü (Hasan Tahsin Basın Hizmet Ödülü) verildi. İGC Geleneksel Yılbaşı Balosu'na İzmirli basın emekçileri ve ailelerinin yanı sıra Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eski İzmir Milletvekili Musa Çam, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Süheyl Batum, Tire-Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Eskiyörük, İZİKAD Başkanı Huriye Serter, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Ümit Atabek, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkan Vekili Nilüfer Çınarlı Mutlu, Yaşar Holding Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Aykırı, Haber Sen İzmir Şube Başkanı Necmi Kupa, Şeker-İş İzmir Şubesi Başkanı Halil İbrahim Bircan.

İGC Başkanı Misket Dikmen, baloda yaptığı konuşmada, "Bir yıl aradan sonra yine hep birlikteyiz. Zorlu bir yıl geçirdik. Bizim öyle bir umudumuz var ki tüm bunlara karşın dayanışma ve dirençle karşılayacağız yeni gelen yılı. Bugün yılgınlığa düşmeden kucaklaşmaya, anılarımızı tazelemeye, birbirimize güç vermeye, gülümsemeye ihtiyacımız var. İzmir Gazeteciler Cemiyeti 2018 Basın Şeref Ödülleri'ni ustalarımızla paylaşmaktan da gururluyuz" dedi.

Konuşmaların ardından İGC Başkanı Dikmen, İGC Başkan Dilek Gappi, Genel Sekreter Gaye Karadağ, Genel Sekreter Yardımcısı İlkses Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Erek, Sayman Sadık Pala, Yönetim Kurulu üyeleri, Gazete 9 Eylül Genel Yayın Yönetmeni Murat Attila, Hatice Bülbül, Semih Aksoy, Sadık Uçar, Cumhuriyet Gazetesi İzmir Temsilcisi Hakan Dirik ve konuklar yeni yıl pastasını birlikte kesti. Davetliler daha sonra Efes Bandosu ve Ada Band müzikleri ile neşeli saatler yaşadı. Gecenin sonunda bir ağızdan İzmir Marşı ve 10.Yıl Marşı söylendi.

İZMİR, ()

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