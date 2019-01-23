If Wedding’de İzmir’de ve Türkiye’de hazır giyim konuşuldu

İZMİR’de 13’üncü kez kapılarını açan If Wedding Fashion İzmir Fuarı kapsamında düzenlenen söyleşide, İzmir’de ve Türkiye’de hazır giyim değerlendirildi. Söyleşide Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanı Burak Sertbaş, İzmir’deki hazır giyimin dünyayla rekabet edebilir hale geldiğini ifade etti.

Avrupa’nın en büyüğü olan If Wedding Fashion İzmir- Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 13’üncü kez kapılarını açtı. Fuar kapsamında İzmir’de ve Türkiye’de hazır giyim konulu söyleşi düzenlendi. EGSD Yönetim Kurulu Üyesi Atınç Abay, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanı Burak Sertbaş ve Laleli Sanayici ve İş Adamları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca’nın konuşmacı olarak yer aldığı söyleşinin moderatörlüğünü ise Mukadder Özden üstlendi. Söyleşide İzmir’deki hazır giyim sektörünün başarılı artış göstererek globalleşen dünyayla rekabet edebilir hale geldiği bildirildi.

İhracatçılar olarak gündemi sıcağı sıcağına takip ettiklerini dile getiren EİB Başkanı Burak Sertbaş, "Tasarım satar hale geldik ve firmalarımız buna uygun hale geldi. Uzak Doğu ile artık birebir rekabet eder ve onlara fiyat olarak yaklaşır durumdayız ama değişik pazarlara saldırmıyoruz. Dünyanın her yerine saldırmamız lazım. Zaman bunu gerektiriyor" dedi. İç pazarın sağlıklı olmadığını değerlendiren EGSD (Ege Giyim Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Abay ise ihracatın iyi gittiğini ancak iç pazarda daralma olduğunı belirterek, "Son dönemde döviz artışı ile birlikte alım gücünün gerilemesi iç pazarda sıkıntı yaratmaya başladı. Yine de bu belli bir döneme denk geldi ve sürdürülebilir değil. İnsan var oldukça yiyecek sonra giyinecek sonra barınacak. Gelinliklerin yaklaşık yüzde 70’i İzmir’de üretiliyor. Sektör çok hızlı gelişme sağladı. Bu gelinliklerin belli bir tasarımla yurtdışına ihraç edilebileceğini gördük" diye konuştu. LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca ise, "İf Wedding, şahane mükemmel bir iş. İzmir’in altyapısı kıskanılacak bir altyapı ve kıskanılacak bir özveri var. Bu fuarda 2 gündür dolaşıyorum gerçek anlamda ciddi sipariş geleceğine inanıyorum" diye konuştu.

Hande NAYMAN / İZMİR, ()

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