IF Wedding Fashion İzmir moda ve ticaretin merkezi oldu

IF Wedding Fashion İzmir - 13. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı; yurt içi ve yurt dışından gelen satın alımcıların ticari görüşmeleri, en yeni model gelinlik, damatlık ve abiye giyimin sergilendiği defileleri, birbirinden görkemli stantları, katılımcı firmaların özel koleksiyonları, atölye çalışmaları, moda söyleşileri ve gelinlik tasarım yarışmasıyla sektöre damga vurdu.

Moda dünyasında gelinlik ve abiyenin en önemli şehirlerinden biri olan İzmir, IF Wedding Fashion ile dünya ticaretinde yıldız gibi parladı. Dünyanın dört bir yanından alım heyetlerinin katıldığı fuar defileleri, gösterişli stantları, kaliteli ürünleri ve tasarım alanlarıyla bu yıl büyük bir fark yarattı. Bu fark, alıcı kalitesini de artırdı. Önceki yıllarda toptan alıcıların ağırlıklı olduğu fuarda bu yıl butik ve mağaza zincirlerindeki artışlar dikkat çekti. Kendilerini büyük bir moda şöleninde hissettiklerini ifade eden ziyaretçiler, standartların çok üzerinde bir fuar deneyimi yaşadıklarını belirterek koleksiyon siparişlerini vermeye başladı.

221 KATILIMCI KOLEKSİYON SERGİLEDİ

Sektörün ve İzmir'in geleceği için geçen yıl tasarımda markalaşma hareketini İzmir'den tüm dünyaya duyuran 13. IF Wedding Fashion İzmir, kaliteli ürünleri

ve dünya modasına ayak uyduran tasarımlarıyla tüm dünyayı kendine hayran bıraktı. İzmir başta olmak üzere Adana, Ankara, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul ve Konya'dan toplam 207 yerli katılımcı yer aldığı IF Wedding Fashion İzmir'de; Amerika, Hindistan, Hong Kong, Lübnan, Romanya ve Rusya'dan 14 katılımcı da stant açtı. A ve B Holü'nde gerçekleşen fuarda, toplam 221 katılımcı binlerce ziyaretçiye özel tasarımlarını sergileme olanağı buldu. Sektörde Türkiye'nin tek Küresel Fuar Endüstrisi Birliği (UFI) sertifikalı fuarı olan IF Wedding Fashion İzmir'de yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki fuara göre yüzde 25 arttı. Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen alıcılar ticari görüşmeler yaptı. Tasarımda markalaşmanın alıcı kalitesini de artırdığı fuarın, mağaza zincirlerindeki profil artışı sebebiyle yeni yılda önemli ihracat rakamlarına imza atması bekleniyor. 17 - 20 Kasım 2019'da yapılacak IF Wedding Fashion İzmir - 14. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı ile 21 -24 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleşecek on beşinci fuar için çalışmalar şimdiden başladı.

ETKİNLİKLER YAPILDI

IF Wedding Fashion İzmir kapsamında birçok etkinlik de gerçekleşti. Fuarın açılış günü 10. Uluslararası Gelinlik Tasarım Yarışması sonuçlandı. 125 tasarımcının 375 tasarımının yer aldığı yarışmada Yasemin Dikerel birinci, Ece Anafarta ikinci, Gülşah Serin ise üçüncü oldu. Geçen yılın yarışma birincisi Kansu Sara, 'The Nightingale and the Rose' adlı performans defilesini gerçekleştirdi. Defile, modaseverler tarafından merakla takip edildi. Fuar boyunca ünlü mankenlerin yer aldığı 11 defilesiyle görsel şölen sunan IF Wedding Fashion İzmir, Romanyalı ünlü pop şarkıcıları Brianna ve Kate Linn'i ağırladı. Tasarımcı ve firmalardan oluşan Designers Area ve bu bölümdeki söyleşiler de ziyaretçiler tarafından dikkatle dinlendi.

RUSYA TÜRKİYE'DE FASON ÜRETİME GEÇECEK

Fuara Rusya'dan ilk kez bu kadar kalabalık bir heyetle katılan alıcılar, Türkiye ve Rusya ticari ilişkilerine değer katacak anlaşmaların önünü açtı. Rus Moda Endüstrisi Derneği temsilcilerinden oluşan heyette Rusya, Kazakistan ve Beyaz Rusya'dan ziyaretçiler yer aldı. Şimdiye dek bu kadar büyük ve güzel bir gelinlik fuarı görmediklerini dile getiren alıcıların bazıları, firmalarındaki üretimlerin bir kısmını fason olarak Türkiye'ye taşımak istediklerini belirtti. Bu iş birliğinde kalitenin yanında kumaş çeşitliliğinin de etkisi olduğunu belirten alıcılar, Türkiye'nin bir kumaş cenneti olduğunu dile getirdi.

'TÜRK TASARIMCILARI YÜKSEK MODAYI BİLEN İNSANLAR'

St. Petersburg ve Moskova'da mağazaları bulunan Ekaterina Likhacheva, "6 yıldır ilk defa memnun kaldığım bir fuara denk geldim. Gelinlik, damatlık ve abiye grubunun bir arada olması çok güzel. Fuardan sonra mağazalarıma damatlıkta yeni ürün grubu eklemeyi düşünüyorum. 2019-2020 sezonu için sipariş verme olanağı çok hoşuma gitti çünkü ileriye bakmak bizim için önemli. Bazı tedarikçilerde bunu göremiyoruz. Türk tasarımcıları yüksek modayı bilen insanlar. Defileler de çok güzel organize edilmiş. Organizasyon, modeller, koreografiler, dekorasyon harikaydı. Görsel açıdan en çok hoşumuza giden şey ise stantlar oldu. Her stant kendince çok güzel ve ilgi çekiciydi. Bu özeni Avrupa'da başka hiçbir fuarda göremezsiniz. Böyle göz alıcı bir görüntü yok hiçbir yerde" dedi.

'MAĞAZA ZİNCİRLERİNDEN BÜYÜK RAKAMLI SİPARİŞLER GELECEK'

Rusya'nın en büyük mağaza zincirlerinden birinde satış müdürü olan Darya, "Büyük bir firma olduğumuz için doğrudan koleksiyon alamadık çünkü büyük rakamlarda sipariş vermeyi hedefliyoruz. Rusya ve Türkiye ticari rakamlarına etki edecek alımlarımız olacak. Yeni koleksiyonları çok beğendik. Türk üreticisi Rusya'da her zaman kaliteli olarak biliniyor ve Avrupa ile eşdeğer seviyede görünüyor. Özellikle gelinlik, abiye ve damatlık grubunda. İlk etapta üretimlerimizin yüzde 20-30'luk bir payını Türkiye'ye verebiliriz" dedi.

FUAR RİTMİ HİÇ DÜŞMEDİ

Fuara Kosova'nın en büyük moda şovunu organize eden bir firmadan katılan Blodin Karaxha, daha önce de gelmesine rağmen fuarın bu sene daha renkli ve eğlenceli bir moda şölenine dönüştüğünü söyledi. Tasarımcıları, stantları, fuar sokaklarında yürüyen modelleri ve defilelerle fuar ritminin sürekli yüksek olduğunu belirten Karaxha, "Türkiye'deki çeşitliliği görmek için çok fazla olanak var. Kosova moda dünyasında gelinlik ve abiyelere ilgi duyuyoruz. Bu sebeple moda şovlarımızda çoğunlukla Türk ürünleri kullanıyoruz. Kosova Türkiye'nin moda ruhunu çok beğeniyor. Bu fuarla birlikte iyi bir partner olabiliriz. Neler yapabileceğimize bakacağız. Umuyorum ki seneye birlikte bir defile hazırlayabiliriz" dedi.

'TASARIM ETKİNLİKLERİ DİKKATİMİZİ ÇEKTİ'

İtalya'da bir moda danışmanı olan Antonio Gannistra ise, "20 yıldan fazla süredir bu işi yapıyorum. Dünyada en ünlü markalarla çalışıyorum. Abiyede şu an İtalyan pazarında daha sade ve zarif koleksiyonlara yöneldik. Fuarda da aradığımızı bulduk. Türkiye'nin dünyadaki her ihtiyaca cevap verdiği bir fuar olmuş burası. Avrupa koleksiyonları biraz daha artırılabilir. İtalyan pazarında Türk ürünlerini kullanmayı seviyoruz. Damatlık ürünleri bu yıl daha çok ilgimizi çekti. Kumaşları yerinde görmeyi seven bir insan olarak fuarın sunduğu imkanları beğendim. Farklı dokularda farklı materyallere dokunup kullanılan aksesuarlarını inceledim. 2019-2020 koleksiyonlarını daha çok Orta Doğu pazarına yakın bulsak da, bizim için üretilen özel parçalar da vardı. Tasarımla ilgili yapılan etkinlikler de ayrıca dikkatimizi çekti" dedi.

17 - 20 Kasım 2019 ve 21 - 24 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleşecek IF Wedding Fashion İzmir -Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı için ise çalışmalar şimdiden başladı.

