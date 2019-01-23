İEÜ'lü gençler 'girişimcilik kampı'na giriyor

İZMİR Ekonomi Üniversitesi'nden (İEÜ) 11 genç, iş fikirlerini Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) 'Bu Gençlikte İş Var Girişimcilik Programı 2019 Kampı'nda geliştirecek.

TÜSİAD'ın 'Bu Gençlikte İş Var' yarışması kapsamında iş fikirleri oluşturan İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden gençler, 'Girişimcilik Programı 2019 Kampı'na katılmaya hak kazandı. 'Tıkla Gelsin Bakıcım' projesiyle Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencileri Demet Yelekçioğlu, Bilge Canıtez, Ayça Danış ve Sağlık Yönetimi 4. sınıf öğrencisi Ozan Türkan, mobil uygulama ve web sitesi aracılığıyla bakıcı ihtiyacını giderecek. Yazılım Mühendisliği 4. sınıf öğrencileri Oğuzhan Sarıtaş, Doğucan Seyidoğlu ve Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Kutluhan Hakan, 'Car 4 Future' projeleriyle elektrikli arabaların şarj istasyonlarında blockchain teknolojisini kullanmayı hedefledi. Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencileri Esra Ablak, Deniz Öztürk, Öykü Demirhan ve Büşra Bektaş ise 'DysApp' projeleriyle, disleksi hastalarının yazma, okuma, aritmetik gibi alanlarda yaşadıkları zorlukları azaltacak egzersizleri mobil uygulamaya aktaracak.

İEÜ Öğretim Görevlisi ve Girişimcilik Programı Kampı Mentoru Taylan Demirkaya, fikirlerin gerçeğe dönüşmesinde gençlerin önemli bir aşamaya geldiğini vurgulayarak, "TÜSİAD'ın Bu Gençlikte İş Var Yarışması, Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliği. Projeleri en çok kabul edilen üniversitelerden biri olmamız, bizim için çok önemli. Öğrencilerimiz, katılacakları Girişimcilik Kampı'nda önemli ilişkiler geliştirecek, çalışmalarıyla ilgili eğitim alabilecek ve destek bulabilecek. Fikirlerinin teknik kısımlarını geliştirecekler. Yatırımcı ve müşteri nasıl bulunur, iş modeli nasıl hazırlanır, bir iş modeli nasıl geliştirilir, tamamı hakkında alanında uzman isimlerle bir araya gelecekler. Öğrencilerimizin hepsi, 'İEÜ Uygulamalı Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi' dersini almışlardı. İEÜ Proje Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisimiz de kamp sonrası mentorluk, yer ve girişimin ihtiyacına göre farklı destekler veriyor" dedi.

6-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Girişimcilik Programı Kampı'nın sonunda gençler sunumlarını yapacak ve fikirler arasından eleme yapılacak. Derece alan fikirler, mentorlar tarafından desteklenecek.

İZMİR, ()

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