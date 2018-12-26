İEÜ'lü genç bilim insanına üstün başarı ödülü

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göktuğ Karpat, Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) 2018 Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'nü (GEBİP) almaya hak kazandı. Doç. Dr. Karpat, fizik alanındaki çalışmalarında kullanılmak üzere 3 yıl boyunca 20 bin liralık mali destek alacak.

Kuantum enformasyon teorisi ve açık kuantum sistemleri üzerine çalışmalarını sürdüren İEÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göktuğ Karpat, yaptığı araştırmalar ile TÜBA'nın 2018 GEBİP ödülünü almaya hak kazanan 37 akademisyenden biri oldu. Normal bilgisayarların yaptıkları işlemleri çok daha hızlı gerçekleştirebilecek olan kuantum bilgisayarlarının pratikte hayata geçirilmesi için önem taşıyan araştırmaları sebebiyle ödüle layık görülen Doç. Dr. Karpat, 3 yıl boyunca çalışmalarında kullanılmak üzere yıllık 20 bin liralık maddi destek alacak.

İZMİR, ()

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