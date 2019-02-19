İEÜ kapasitör üretecek

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Özge Sağlam, yeni nesil ekran teknolojilerini araştıracak. TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında daha verimli ve dayanıklı akıllı telefon ve televizyon ekranları ile giyilebilir teknolojik ürünlere uygun kapasitörler üretilecek.

Hayatımın vazgeçilmezi haline gelen sürekli geliştirilen ekran teknolojileri, İEÜ'de araştırılacak. İEÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Özge Sağlam, TÜBİTAK 1001 proje desteği almaya hak kazandığı araştırmalarıyla daha kaliteli görüntüler oluşturan, dayanıklılığı yüksek, esnek ve 30 nanometreden az kalınlığa sahip '2 boyutlu' paneller üretecek. Çalışmaları hakkında bilgi veren Doktor Öğretim Üyesi Sağlam, "Teknolojiyi günlük hayatta daha çok kullanır hale geldik. Dolayısıyla bazı teknolojik ürünlerin daha dayanıklı, daha verimli, daha kullanışlı olmasını bekliyoruz. Ekran teknolojisi de bunlardan biri. Bugün akıllı telefonlar, giyilebilir teknolojik ürünler, yeni nesil televizyonlar, gelişmiş bileşenlerden meydana geliyor. Bu konuda nano teknolojiyi de kullanıyoruz" dedi.

Doktor Öğretim Üyesi Sağlam, araştırmalarında daha kuvvetli ve kaliteli pikselleri olan, bükülebilir ve 2 boyutlu, kalınlığı birkaç atomu geçmeyen malzemeler içeren kapasitörler üretmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bunlar aynı zamanda daha düşük enerji sarfiyatına sahip olacak. Yürütücülüğünü üstlendiğim bu projede Koç Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Pamukkale Üniversitesi’nden akademisyenlerle birlikte çalışıyorum. TÜBİTAK’tan aldığımız destek çerçevesinde çalışmalarımız 3 yıl boyunca devam edecek" dedi.

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