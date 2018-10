İEÜ, İş- Kur ile iş birliği yaptı

GENÇLERİN iş görüşmelerine profesyonelce hazırlanması için İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında protokol imzalandı.

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener ile İŞKUR İzmir İl Müdür Vekili Makbule Dank arasında İŞKUR’un "İş Kulübü, Bu Kulüpte İş Var" etkinliğinin İEÜ Meslek Yüksekokulu bünyesinde gerçekleştirilmesi amacıyla protokol imzalandı. Protokol kapsamında, İEÜ Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 2018 – 2019 akademik yılında İŞKUR iş ve meslek danışmanlarından iş bulma ve işe yerleştirilme süreçlerine ilişkin teorik ve pratik uygulama eğitimi alacak. Özgener, "Her iki tarafın da bu projeden verimli sonuçlar alacağına inanıyorum. Üniversitemizin dinamizmi ve İŞKUR’un gayretli çalışmaları ile ilimiz için çok faydalı çalışmalar yapacağız. Biz her türlü fikre ve her konuyu tartışmaya açığız" dedi. İŞKUR İzmir İl Müdür Vekili Makbule Dank da Milli İstihdam Seferberliği kapsamında geçen yıl başlattıkları çalışmaları bu yıl yeni bir boyuta taşıdıklarını belirterek, "Pilot il olarak belirlenen İzmir’de başlayan İzmir İş Kulübü, 2018 Ocak-Eylül aylarında 78 eğitim grubunda 574 kişiye eğitim verdi. Eğitimler sonucunda adayların iş bulma konusunda güven kazandığı, iş arama becerilerinin geliştiği ve mülakatlarda daha başarılı oldukları görüldü. Katılımcılarının yüzde 95’inde başarı sağlandığı anlaşıldı" dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’yle yapılan protokol doğrultusunda mesleğe atılma aşamasında gençlere faydalı olmaya çalışacaklarını kaydeden Dank, "Gençlere yönelik etkin hizmet sunumunun sürdürülmesi ve her geçen gün daha fazla gencimize ulaşılabilmesi noktasında İzmir Ekonomi Üniversitesi stratejik bir ortağımızdır. Bu protokol neticesinde İzmir İş Kulübü çalışmaları daha fazla gencimize ulaşacak ve iş arama noktasında onlara katkı sağlayacaktır" dedi. Proje kapsamında İŞKUR İzmir İş Kulübü eğitmenleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencilerine, iş arama becerilerinin geliştirilmesi, kişilik envanteri, özgeçmiş hazırlama, iş görüşmesinde kılık kıyafet tercihi, beden dili, mülakat teknikleri eğitimleri verecek. 1 hafta sürecek eğitimlerde, drama yöntemiyle seçilen mesleğe göre çeşitli mülakat örnekleri gerçekleştirilecek. Eğitimlerin ardından öğrencilere katılım belgesi verilecek.

İZMİR, ()

FOTOĞRAF