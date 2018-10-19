İEÜ ile EGİAD'dan eğitim protokolü

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Özgener ile Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) Başkanı Aydın Buğra İlter arasında, EGİAD üyelerinin kendilerinin ve sahibi olduğu şirketlerdeki çalışanların yüksek lisans eğitimi alması için protokol imzalandı. Protokol kapsamında yüksek lisans eğitim ücretlerinden yüzde 25 indirim uygulanacak.

İEÜ Mütevelli Heyet Salonu'nda gerçekleştirilen törene İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Özgener ve EGİAD Başkanı İlter'in yanı sıra İEÜ Genel Koordinatörü Prof. Dr. Murat Borovalı, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan ve İEÜ Mütevelli Heyeti üyeleri katıldı. Özgener, ülkenin geleceğinin temellerinde akademinin, üniversitenin, bilimin olması gerektiğini belirterek, "Dünyada teknolojinin ve ekonominin hızla geliştiği şu günlerde hedeflerimizi bilimin ışığında koymazsak sadece kent ve ülke olarak kaybolur gideriz. EGİAD yenilikçi, girişimci, inovasyona değer veren yapısıyla kentimizin en önemli sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyor. EGİAD'ın çalışmalarını yakından takip ediyor ve destekliyoruz. 650'e yakın üyesiyle kentimizin donanımlı iş insanları olarak hizmet ediyor" dedi.

Daha önce tüm İzmirlilere, oda üyeleri aracılığıyla tüm sektörlere eğitimin, gelişimin, birlikte yaratılacak projelerin parçası olma çağrısında bulunduğunu anımsatan Başkan Özgener, "Bu çağrı Ege Genç İşadamları Derneği'nden yanıt buldu. EGİAD ile bugün bilimin ışığında bir protokole imza atıyoruz. Protokol doğrultusunda, EGİAD üyeleri ve EGİAD üyelerinin sahibi olduğu şirketlerde çalışanlar üniversitemizde yüksek lisans eğitimi alacak. Lisans eğitiminin bayrağını ileri taşıyan yüksek lisans eğitimine ayrı bir önem veriyoruz. 43 yüksek lisans ve 9 doktora programında bugün 558 öğrencimize eğitim sağlıyoruz. Eğitim dilimizin İngilizce olduğu yüksek lisans programlarımızda Türkçe opsiyonlarımız da bulunuyor" diye konuştu.

EGİAD Başkanı ve İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Aydın Buğra İlter de, İzmir Ekonomi Üniversitesi'yle her zaman paydaş olduklarını belirterek, "Girişimcilik konusunda beraber çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla imzalanan bu protokol, akademik çalışmalar, girişimcilik, staj imkanları akademi-sanayi işbirliği konusunda da süreç ve işbirliği hızlandırılacaktır" diye konuştu.

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