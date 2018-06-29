İEÜ'de yaş ve milliyet sınırı olmayan mezuniyet töreni

İZMİR Ekonomi Üniversitesi'ndeki (İEÜ) lisansüstü mezuniyet töreni "Okumanın yaşı yok" dedirtti. Törende farklı yaş ve milletlerden mezunlar, İzmir'de uluslararası bir eğitim aldığını belirterek, diplomalarını geleceğe taşıdı.

İEÜ Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, İşletme Enstitülerinden 70 öğrenci diplomalarını alırken İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, yüksek lisans eğitiminin değerine vurgu yaptı. Prof. Dr. Muğan, "Öğrencilerimizin, eğitimleri boyunca öğrendiklerini mesleki yaşamlarında en iyi şekilde kullanmalarını temenni ediyorum. Burada öğrendiklerinizle karanlığa bir mum yakabilirsek ne mutlu bize" diye konuştu.

Öğrenciler arasında yer alan, 60 yaşında üçüncü yüksek lisansını tamamlayan Atiye Burçin Özoğuzhan, "Okumanın yaşı yok. Her öğrenilen kelime kardır. Öğrendiklerimizle başkalarına ışık tutabiliriz" dedi.

İEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programını bitiren Özoğuzhan, geçen yıl iş güvenliği uzmanı olarak çalışmaya başladığını ve bu alanda akademik bilgisini geliştirmek için İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yüksek lisans programını tamamlandığını kaydetti. Özoğuzhan, 60 yaşında olduğu ve bugüne dek 3 farklı alanda yüksek lisans yaptığını aktararak, "Daha önce psikoloji, uluslararası yöneticilik üzerine yüksek lisans yaptım. Babam iş güvenliği üzerine ülkemizde doktora tezi yazan ilk kişidir. Onun bayrağını taşıdım. Okumanın yaşını yok. Gençlere tavsiyem sürekli kendilerini geliştirsinler. Özellikle iş güvenliği yeni bir meslek olduğu için çok yol kat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"İZMİR'İN EXPO ADAYLIĞI YAŞAMLARI DEĞİŞTİRDİ"

Kentin EXPO adaylığı sürecinde EXPO Bursu'yla 40 ülkeden 46 öğrenci eğitimlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde tamamlarken, Gambiyalı Gabriel Charles Njie de, Bilgisayar Mühendisliği'ndeki lisans eğitiminin ardından İşletme (MBA) yüksek lisans programıyla geleceğini şekillendirdi. Njie, 2013 yılından bu yana İzmir'de olduğu ve uluslararası bir eğitim aldığına dikkat çekerek, "İzmir'de, Türkiye'de okuduğum için çok şanslıyım. Burası benim ikinci vatanım ve ben İzmir'in gönüllü elçisiyim. Gençlerin eline geçen fırsatları değerlendirmelerini ve iyi bir eğitim almalarını tavsiye ederim" dedi.

Afrika'nın Cibuti ülkesinden gelen Mahado Houssein de, işletme alanında yüksek lisansını bitirdiğini söyledi. Türkiye'de yaşamak istediğini belirten Houssein, İzmir'de eğitim aldığı için kendisini şanslı hissettiğini anlattı.

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