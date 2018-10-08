İEÜ'de hemşirelik çalıştayı yapıldı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından '1. Uluslararası Hemşirelikte Liderlik ve Mesleki Örgütlenme Çalıştayı' ile '1. Ulusal Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Eğitim Çalıştayı' düzenlendi. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği işbirliğiyle yapılan çalıştaylarda, hemşirelerin uluslararası örgütlenmeleri ve Türkiye'deki hemşirelik eğitim müfredatları tartışıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan İEÜ Hemşirelik Bölüm Başkanı ve Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Dernek Başkanı Prof. Dr. Filiz Öğce, ameliyathane ve cerrahi hemşirelik alanında liderlik ve uluslararası örgütlenme hakkında güncel bilgilerin katılımcılarla paylaşıldığını söyledi. Öğce, "İki çalıştayı eş zamanlı yapıyoruz. Hemşireler, sağlık hizmetlerinde en fazla çalışma alanına ve oranına sahiptir. Hemşirelerin, sağlık politikalarında hak ettiği yerini almasını amaçlıyoruz" dedi.

Cerrahi hastalıkları hemşireliği eğitiminin iyileştirilmesini de hedeflediklerini kaydeden Öğce, etkinliğe Uluslararası Ameliyathane Hemşireleri Federasyon Başkanı Mona Guckian Fisher'in yanı sıra Birleşik Krallık, İrlanda, Yunanistan ve İsrail'den ameliyathane hemşerileri dernek temsilcilerinin katıldığını söyledi.

'SAĞLIK HEMŞİRELERE DESTEKLE GÜÇLENİR'

Çalıştaya katılan Uluslararası Ameliyathane Hemşireleri Federasyon Başkanı Mona Guckian Fisher, dünya nüfusunun yaşlandığına ve arttığına dikkat çekerek, "Kimsenin sağlık güvencesiz kalmaması için fikirlere ihtiyacımız var. Hayatta her şey bizimle başlıyor. Küresel sorumluluklarımız var. Hemşireliği geliştirmek, sağlığın da seviyesini artırır. Hemşirelerin, sağlık politikasında yeri olması gerekiyor. Bu politikalar, hemşireliğin ne olduğunu bilmeyen insanlarca yapılmamalı" diye konuştu.

Hemşirelerin sağlık sektöründe birçok farklı görev alabildiklerini kaydeden Fisher, temel sağlık personelinin ve küresel sağlık organizasyonlarındaki çalışanların yarısının hemşirelerden oluştuğunu söyledi.

İZMİR, ()

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