İEÜ'de beyaz önlük töreni yapıldı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi, 2018 - 2019 akademik yılında yeni öğrencileriyle eğitime başladı. İEÜ Konferans Salonu'nda gerçekleşen İEÜ Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Töreni'nde bu yıl eğitime başlayan 60 öğrenci, alkışlarla “Tıbbıyeli Yemini" etti.

Törene, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, İEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Aşkar, Prof. Dr. Filiz Başkan, İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Ahmet Cahit Kırmacı, akademisyenler ve konuklar katıldı. Etkinlikte konuşan İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, fakültenin Dünya Tıp Okulları Rehberi'ne (World Directory of Medical Schools) üyeliğinin kabul edildiğini belirterek, "Dünya Tıp Okulları Rehberi, tıp fakültelerinin dünyada kayıt olduğu bir sistemdir. Orada bulunmadığınız takdirde pek karşılığınız yoktur. İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi geçtiğimiz hafta itibariyle bu sistemin içindedir" dedi. İEÜ Tıp Fakültesi'nin çok genç olduğunu, 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla fakültenin kurulmasının ardından ilk öğrencilerin geçen yıl alındığını hatırlatan Prof. Dr. Abacıoğlu, bu yıl ikinci kez öğrenci alımıyla heyecanlarının daha da arttığını kaydetti. Prof. Dr. Abacıoğlu, "Kurucu öğretim üyelerimizle 3 yılı bulan yoğun bir süreç eğitimlerle, müfredat hazırlığıyla geçti. İlk öğrencilerimizi geçen yıl aldık. Sosyal sorumluluğu gözeten ve yenilikçi bir müfredatla yola çıktık. Dünyada ciddi çevre sorunlarının olduğu bir dönemdeyiz. Bir tarafta küresel ısınma diğer tarafta her türlü kirliliğin yaşandığı bir zaman dilimindeyiz. Bundan yola çıkarak Türkiye'de gezegen sağlığı üzerine ilk kez bir temayı müfredatımıza koyduk. Bu programın ana hedeflerinden bir tanesi sağlıklı tıbbiyeli yetiştirmektir" diye konuştu.

İEÜ Tıp Fakültesi öğrencilerini temsilen konuşan Seher Arı, beyaz önlüğün saflığın, şeffaflığın, zorluklarla mücadele etmenin, fedakârlığın ve umudun sembolü olduğunu söyledi. 2018- 2019 akademik yılında İEÜ Tıp Fakültesi'ne en yüksek puanla yerleşen Azat Onur Arcan da, beyaz önlüğe mesleklerinin her döneminde sahip çıkacaklarını aktardı.

