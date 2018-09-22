İEÜ Can Bonomo ile coştu

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) 10 bini aşkın öğrencisiyle yeni akademik yıla şarkıcı Can Bonomo konseriyle başladı.

Üniversite eğitimi için İEÜ'yü tercih eden ve eğitime başlayan bin 526 öğrencisine "Hoş geldin" sözleriyle seslenen İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, "Türkiye’nin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olacak gençleri yetiştiriyoruz. Hepimiz bizden sonraki neslin daha iyi olması için çalışıyoruz. Siz öğrencilerimizden eğitim hayatınız boyunca kendinizi geliştirmenizi, fikrinizi söylemekten korkmamanızı istiyoruz. Dengeyi hayatınızda kurun, zaman yönetimini uygulayın. Sizler bizim geleceğimizsiniz" dedi. İEÜ Öğrenci Konsey Başkanı Buğra Kaan Günay da öğrencilerin uluslararası bir eğitim alacaklarını söyledi. Gün boyunca İEÜ hakkında bilgiler aktarıldı, üniversitenin sosyal ve akademik yapısı yeni öğrencileriyle paylaşıldı. Öğrenci kulüplerinin tanıtım ve aktiviteler yaptığı etkinlikte, Can Bonomo söz ve bestelerini yaptığı şarkıları gençlerle birlikte söyledi. Konseri öğrencilerle birlikte İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Rıfat Kızıldeniz ve Bonomo’nun babası Yaşar Bonomo da izledi.

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