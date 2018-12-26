İESOB teşviklerden memnun

İZMİR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin son grup toplantısında ekonomiye yönelik açıkladığı teşviklerini olumlu bulduklarını söyledi.

Tedbirlerin İzmir esnaf teşkilatı tarafından olumlu karşılandığını belirten İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda küçük işletmelerin kullandığı doğal gaz fiyatlarında yüzde 10 oranında indirim, istihdama verilecek devlet teşvikleri, imalat yatırımlarında KDV kolaylığının hayata geçirilmesi ekonomiye canlılık getirecek önemli argümanlar olacaktır" dedi.

Mutlu, orta ve küçük işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında düşünülen yüzde 10 oranında indirimin, üyelerin imalat ve girdi maliyetlerini aşağıya çekeceğini belirterek, "2019 ve 2020 yıllarında ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerinin devlet tarafından üstlenilmesi, kadın, genç ve engelli istihdamındaki teşvik süresinin 12 aydan 18 aya çıkarılması da reel sektörün sırtındaki önemli bir yükü alacak, genel istihdama önemli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI

Asgari ücretteki artışın da piyasaları hareketlendirmesini beklediklerini kaydeden Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2019 yılı için asgari ücretin net 2 bin 20 lira belirlemesi de üyelerimiz açısından sevindirici olmuştur. Asgari ücret artışı ile toplumun önemli bir kısmını oluşturan dar gelirlilerin alım güçlerinin artacağı aşikardır. Bu durum da doğrudan halka mal ve hizmet sunumu yapan esnaf sanatkarlarımızın iş potansiyelini artıracaktır. Öte yandan, 2019 yılında 500'ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için tanınan 150 liralık Asgari Ücret Desteği ile SGK'ya borcu bulunmayan işletmelerimiz için tanınacak olan 5 puanlık sigorta prim teşviki uygulaması da esnaf sanatkarları rahatlatacaktır."

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