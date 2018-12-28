İEKKK'dan Kocaoğlu'na "Bir dönem daha" çağrısı

İZMİR Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun talebi üzerine, yerel seçimlere kadar çalışmalarına ara verdi. Duygusal anların yaşandığı yılın son toplantısında söz alan kurul üyeleri, Kocaoğlu’na "Bir dönem daha" çağrısı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2009 yılında kurulan, kent ekonomisinde belirleyici role sahip kurum ve kuruluşların temsilcilerinin üye olarak yer aldığı İEKKK 83'üncü toplantısını Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirdi. 2018 yılının son toplantısında konuşan İEKK Dönem Başkanı Selami Özpoyraz, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, "Kentte yürüyen birçok proje var. 24 saat mesai anlayışıyla hizmet eden Başkanımızın koyduğu bu çıtayı aşmak kolay olmayacak" dedi.

Yeni yılın barış ve huzur getirmesini dileyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise kentin kalkınması için yürüttükleri projelerin kısa bir özetini yaptı. Kocaoğlu'nun önerisi üzerine yerel seçimlere kadar çalışmalarına ara veren İEKKK üyeleri, toplantıda tek tek söz alarak yeniden aday olmama kararını kamuoyuyla paylaşan Kocaoğlu'na Kocaoğlu'na "Bir dönem daha" çağrısı yaptı. TARKEM A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Uğur Yüce, "Siz olmasaydınız TARKEM olmazdı" derken Tariş Zeytinyağı Birliği eski Başkanı Cahit Çetin, "Kampanya başlatalım; Aziz Başkan kalsın" dedi. İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü Aytül Büyüksaraç, "Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Türkiye’nin gözbebeği sanat kurumu haline geldi. Opera binası da yapılıyor. Bizim için bir rüyayı gerçekleştirdiniz. Bize umut verdiniz" diye konuştu. Dokuz Eylül Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün de "Sizi birileri ikna eder de yeniden Başkan olursunuz diye her gün dua ediyorum" dedi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu eski Başkanı Ekrem Demirtaş, "Devam etmemek gibi bir kararınız olamaz. İzmir’in parlak geleceği için size bir dönem daha ihtiyaç var" dedi.

Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tüm kurul üyeleri adına İEKKK Dönem Başkanı Selami Özpoyraz’a teşekkür plaketi verdi. İEKKK üyeleri de, yaptıkları bağışla Çeşme Otoyolu’nda "Aziz Kocaoğlu Hatıra Ormanı" oluşturulduğunu söyledi. Kurul üyeleri ile birlikte yeni yıl pastası da kesti.

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