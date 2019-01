İdareciler, Yıldız Dağı'nda buluştu

SİVAS Valisi Salih Ayhan, 10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle ilçe kaymakamları ve ailelerini Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde ağırladı.Kayak merkezinde ilçelerin mülki amirleri ve aileleri ile birlikte kayak ve kızak keyfini yaşarken, bölgedeki tesisleri de gezerek yakından tanıma fırsatı buldu.Vali Salih Ayhan, "Sivas'ta mülki idare amirliği çok anlamlıdır. Güzel bir aile ortamı var. Bizler de onun devamını sağlıyoruz. Mesleğe ve meslektaşa ne kadar değer verirsen o kadar değerli sonuçlarını görürsünüz. Mülki idare amirliğinin meslek muhabbeti, meslek samimiyeti diğer mesleklerden daha üst düzeydedir. Abi-kardeş hukuku vardır. Dolayısıyla vali de olsak, vali yardımcısı da olsak kaymakam da olsak bu hukukumuzu her zaman tazelememiz gerekir. Sivas'ta da hep bu ortamlar vardı. Her zaman bütün illere örnek bir il oldu. Sivas'ta mülki idare amirlerinin hukukunun, beraberliğinin, samimiyetinin ve dayanışmasının bütün illere örnek olmasını ve bunun devam etmesini sağlayacağız. Birbirimize destek olacağız, birbirimize kenetleneceğiz, burada da hep beraber güzel hizmetlerde bulunacağız. Baki olan bu kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Bunu da bırakıp ayrılacağız" dedi.İdareciliğin önemine de değinen Ayhan "Mesleğin üzerinde haklarımız var. Hepimizin bu hakkı ödemesi lazım. Aramızda kalın duvarların olmadığını özellikle söylemek istiyorum. Her an, her zaman bana ulaşabilirsiniz. Birlikte güzel işlere imza atacağız. Büyük bir özveri ile görev yapıyorsunuz. İdareciler Günü nedeniyle de ilçelerimizin kaymakamları ve ailelerini Yıldız Dağı'nda buluşturmak istedik. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezini öncelikle idarecilerimizin ve yöneticilerimizin de tanıması, çevresine de anlatması ilimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Burada da kaymakamlarımız kayak merkezini yakından tanıma fırsatı buldu" diye konuştu.

