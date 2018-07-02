Iconova'da büyük buluşma

GAZİANTEP, () - YAKIN zamanda güçlerini birleştiren Vakıf GYO ile Şireci&Acarsan, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin prestijli projelerinden Iconova'da buluştu.

Vakıfbank’ın iştiraki Vakıf GYO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Birdal ve şönetim kurulu üyeleri, bölgede yapılması planlanan yeni yatırımlarla ilgili Gaziantep’te Şireci&Acarsan ile bir araya geldi. Ticari sahaların hizmete açıldığı Iconova'da gerçekleşen buluşmada ortaklar; Gaziantep’in vizyonuna yakışır, sosyal alanları ve mimari yapısıyla kentin önemli bir sembolü haline gelen yaşam alanını birlikte gezdi.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu da ziyaret eden Vakıf GYO ve Şireci&Acarsan yöneticileri, kentte gerçekleşecek yatırımların, daha güçlü Türkiye’nin hedeflerine ışık tutacağına olan inançlarını vurguladı. Vakıf GYO Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Birdal, "Şireci&Acarsan ile güç birliğine giderek Gaziantep’in marka projesi Iconova'ya katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Anadolu’nun gücünü ve potansiyelini en iyi şekilde temsil eden, bölgenin sanayi merkezi Gaziantep’te, nitelikli yaşam alanlarının yaygınlaşacağına inanıyoruz. Iconova da bu bakımdan öncü bir konuma sahiptir. Ticari alanlarının faaliyete geçmesiyle bir çekim merkezi haline gelen bu projenin hızla tamamlanması için ortaklar olarak gerekli adımları atıyoruz" dedi. Görüşmelerin sonunda 570 daire ve 31 ticari ünitesiyle, 27 ve 42 katlı 7 kuleden oluşan Iconova ve ünlü markaların yer aldığı Iconova Cadde'de gerçekleşen temasların oldukça verimli geçtiği, ileriye dönük projelere ilişkin güçlü temellerin atıldığı ifade edildi.

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