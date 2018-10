İçmimarlardan meslektaşlarına çağrı

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı İçmimarlar Odası İzmir Şubesi, odaya kaydı bulunmayan meslektaşlarına, üye kayıtlarını yaptırmaları çağrısında bulundu. Şube Başkanı Tülin Gazi, odaya kayıt olmayan içmimarların, geçmişe dönük ödemedikleri üyelik aidatlarından muaf tutulacaklarını, meslektaşlarının yılda sadece 180 lira karşılığında kayıtlarının yapılacağını açıkladı.

TMMOB’a bağlı İçmimarlar Odası Genel Merkezi’nin 24. Olağan Genel Kurulu’nda, 24. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu'na, af yetkisi verildi. Buna göre, İçmimarlar Odası’na henüz kayıt olmamış mimarların, geçmişe dönük üyelik aidatları affı başlatıldı. İçmimarlar, 1 Ekim - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında aftan yararlanarak odaya üye olmaları halinde, mezuniyet yılından itibaren ödemeleri gereken aidattan muaf tutulacaklar. İçmimarlar, belirtilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırdıklarını takdirde yıllık 180 TL ödeyecek. İçmimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Tülin Gazi, odanın Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan binasında yaptığı açıklamada, meslektaşlarına çağrıda bulundu. Odaya kayıt olmanın aynı zamanda anayasal bir zorunluluk olduğunu belirten Tülin Gazi, bir meslek odasının gücünü üyelerinden aldığını söyledi. Etkin bir örgütlenme için bilinçlenmenin gerekliliğine işaret eden Gazi, "Odamıza sahip çıkmamız şarttır. Haklarımızın daha iyi korunması ve devlet bürokrasisinde daha etkin rol alabilmenin yolu, kamuda ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın, İçmimarlar Odası çatısı altında güç birliği yapmasından geçmektedir. Bunu başarabilen meslek guruplarının, gücünü her zaman görmekteyiz. Her hukuksal düzenlemenin içinde yer almakta, etki sahibi olmaktadırlar" diye konuştu.

İÇMİMARLARDAN ÖZELEŞTİRİ

İçmimarların çok iyi örgütlendiği, meslek odalarına sahip çıktığı, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde içmimarlığın en önemli mesleklerden olduğunu söyleyen Tülin Gazi, yine buralarda meslektaşlarının her alanda imza yetkisinin bulunduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Ülkemizde içine düşülen vahametin sorumluluğunu kendimizde aramalıyız. TMMOB’nin 2005 yılında anayasadan gelen yetkisi ile aldığı karar sonucu, içmimarlık yetki alanı, mimarlık yetki alanından çıkarılmıştır. Mimarın, içmimarlıkla ilgili tüm yetkileri, içmimarlara geçmiştir. Mimarlar Odası bu karara karşı çıkmış ve dava açmıştır. Açılan dava lehimize sonuçlanmış ve haklılığımız tescillenmiştir. Bu karara rağmen meslek alanımızın neredeyse yüzde doksan dokuzu, farklı meslek disiplinleri tarafından ihlal edilmektedir. Bizler, meslek alanımızı kurtarmaya çalışmak, örgütlenmek yerine, alanımızı ihlal edenlerin yanında, rencide edici ücretlerle çalışmaktayız."

'HAKLARIMIZI BİLMİYORUZ'

63 üniversitedeki içmimarlık, içmimarlık ve çevre tasarımı bölümlerinden mezun yaklaşık 60 bin içmimarın meslek odasına kayıt yaptırarak sahip çıkmasını isteyen Tülin Gazi, bunun gerçekleşmesi halinde, güçleneceklerini ve dengelerin değişeceğini savundu. İçmimarların, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden, Anayasa’ya, kanunlara ve yönetmeliklere varıncaya kadar pek çok alanda çok ciddi haklarının olduğunu dile getiren Gazi, buna rağmen birçok meslektaşının hukuki haklarından haberi olmadığını açıkladı. Gazi, şunları söyledi:

"İçmimarlar Odası’na kayıtlı, Büro tescil Belgesi sahibi her içmimarın imza yetkisi vardır. En büyük sorun her yıl belediyelere sunulan binlerce mimari projenin içerisindeki iç mekan düzenlemelerinin hukuka aykırı olarak mimarlarca icra edilmesi, içmimarların projeye dahil edilmemesidir. Bu sorun içmimarların müellif olma hakkını da engellemektedir. Bu projelerin her birinde içmimarlar yer alsaydı, eser hakkına sahip olacak, yapılacak değişikliklerde 70 yıl boyunca para kazanma hakkı olabilecekti. Fakat mesleğimize ve meslek odamıza, sahip çıkamadığımız için halen meslek alanımız işgali edilmeye devam ediyor. Bu projeleri mahkemelerde durdurabilmek için, bilinçli olmamız, meslek odamıza üye olmamız ve meslek alanımıza sahip çıkmamız şarttır."

