İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Vali Mahmut Demirtaş, 'Açık Kapı' birimini ziyaret etti

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’nin katılımıyla Vali Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan ve Adana Valiliği bünyesinde hizmet veren "Açık Kapı" birimini ziyaret etti.Ziyaretleri sırasında birimde incelemelerde bulunan Vali Demirtaş ile İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’nin, yetkililerden yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi almalarının ardından açıklama yapan Sayın Muhterem İnce; İçişleri Bakanlığı tarafından yaşama geçirilen “Açık Kapı” projesi ile vatandaşların beklentilerinin yerine getirilmesinin ve dile getirilen sorunların çözümüne yönelik çalışmaların ivedilikle gerçekleştirilmesinin çok önemli bir çalışma olduğunu belirtti.Vatandaşlarla iletişim kurarak “kaliteli ve çözüm odaklı” kamu hizmeti vermeye çok önem verdiklerini belirten Vali Demirtaş, "Açık Kapı" biriminde yapılan çalışmaların ve uygulamanın devlet-vatandaş birlikteliğine katkı sağlaması bakımından çok faydalı olduğunu ifade etti.Burada yapılan incelemenin ardından ‘Açık Kapı’ birimi çalışanlarına görevlerinde başarılar dileyerek ziyaretlerini sonlandıran Vali Demirtaş ile İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Muhterem İnce, ziyaretlerini 112 Acil Çağrı Merkezi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile sürdürdü. Sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye gibi farklı kurumların tek çatı altında koordineli çalışarak acil yardım hizmetlerinin vatandaşa hızlı ve etkin bir biçimde verilmesi amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi ile acil durumlarda güvenlik hizmetlerinin etkin ve koordineli biçimde verilmesi amacıyla kurulan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ni (GAMER) ziyaretleri esnasında merkez çalışanlarından yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi alan Vali Demirtaş ile İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Muhterem İnce, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

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