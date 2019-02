İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Sinop'ta

Esra AKSU/ SİNOP, () - İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy incelemelerde bulunmak üzere Sinop’a geldi.



Sinop Valiliği'ni ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, açıklamalarda bulundu. Nüfus, emniyet ve göç idaresinden doğrudan hizmet almış seçtikleri vatandaşları evlerinde ziyaret edeceklerini ifade eden Ersoy, "Onların memnuniyetlerini değerlendirecekler. Sonra da tekrar bir araya geleceğiz. Bu değerlendirmelerimizi valimiz ve mesai arkadaşlarımızla paylaşacağız. Böylece bu anlayışla bu güne kadar çok iyi noktalara getirdiğimiz özellikle hem terörle mücadele ve hem de asayiş hizmetlerinde çok güzel bir başarı ivmesi yakaladığımız hizmetlerimizi bundan sonra da daha etkin ve daha memnuniyet verici bir şekilde sunulmasını sağlamaya çalışacağız. Bizim amacımız sorumlusu olduğumuz hizmetleri ülkemizin her noktasında en iyi şekilde vatandaşlarımıza yansıtmak değerli bakanımızın önderliğinde üzerine gittiğimiz her konunun vatandaşımızın memnuniyetini sağlayacak şekilde sonuçlanmasını sağlamak ve hepsinden önemlisi bugün içinde bulunduğumuz zor coğrafyada terörün ve savaş taktiklerinin her unsurunun üzerimizde ve çevrimizde denendiği bir ortamda bu ülkeyi sadece bölgenin değil dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri haline getirmek dünyanın en huzurlu şekillerinin Türkiye’de olmasını sağlamak. Bu gayretle çalışıyoruz" dedi.

Milletin feraseti ve sağ duyusu ve desteğiyle çok büyük oranda bunu başarmanın hazını ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ersoy, "İnşallah bundan sonra da biz mücadelemize aynı kararlılıkta devam edeceğiz. Başta güvenlik hizmetleri olmak üzere, terörle mücadele olmak üzere, Asayiş hizmetlimiz olmak üzere yaptığımız bütün hizmetleri bürokrasiyi en aza indirerek en hızlı ve en verimli şekilde vatandaşımıza sunarak her alanda bir memnuniyet oluşturmaya gayret göstereceğiz. Sinop ilimizde bugüne kadar bu hizmetlerimizin bu anlayışımız doğrultusunda sunulmasına emek veren bütün mesai arkadaşlarımıza başta değerli valimiz olmak üzere bütün ekibimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bundan sonrasının çok daha iyi, çok daha güzel olmasının temenni ediyoruz. Ümit ediyoruz" diye konuştu.



Sinop Valisi Köksal Şakalar, Ersoy’a Sinop’a özgü kotra maketi hediye etti.