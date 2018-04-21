İçel Musiki Derneği’nden 33’ncü yıl konseri

MERSİN, () - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla İçel Musiki Derneği’nin kuruluşunun 33'ncü yıl dönümü dolayısıyla ‘Sadettin Kaynak Konseri’ düzenlendi.

Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen konserde İçel Musiki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılgör bir açılış konuşması gerçekleştirdi. 1985 yılından bugüne kadar varlığını sürdüren İçel Musiki Derneği’nin verdiği konserin şefliğini Süleyman Güngör yaptı.

Mersinlilerin yoğun ilgi gösterdiği iki bölümden oluşan konserde İçel Musiki Derneği, Klasik Türk Müziği Korosu’nun seslendirdiği şarkılar müzikseverlerden tam not aldı.



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