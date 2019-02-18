ICCA Akdeniz Toplantısı başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kongre ve Konvansiyon Birliği (ICCA) Mediterranean Chapter (Akdeniz Bölge Toplantısı) başladı. Katılımcılar başlangıç günü golf oynadı ve akşam yemeğinde bir araya geldi.

ICCA Mediterranean Chapter Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde başladı. Her yıl bölgesel alanda düzenlenen ICCA Mediterranean Chapter, bu yıl 17-19 Şubat tarihleri arasında Belek'te 13 farklı ülkeden gelen üyelerin katılımıyla gerçekleşiyor. Cezayir, Azerbaycan, Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır, Fransa, Yunanistan, İsrail, İtalya, Karadağ, Fas, Sırbistan ve Türkiye'den toplantıya katılan üyeler açılış gününde golf eğitimi aldı. İlk kez golf sopasını eline alan katılımcılar Antalya'nın güneşli havasında zaman geçirdi. Golf eğitiminin ardından üyelere seremoni eşliğinde açılış kokteyli ve akşam yemeği verildi.

'UNUTULMAZ BİR ANTALYA DENEYİMİ YAŞATACAĞIZ'

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı ve Antalya Kongre Bürosu Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege, Mediterranean Chapter boyunca Antalya'nın deniz kum güneş dışındaki değerlerine vurgu yapmak adına kenti çok bilinmeyen yönleriyle misafirlere anlatacaklarını dile getirdi. Gül Ege, şöyle devam etti:

"Devam eden günlerde Perge Antik Kenti ve Kaleiçi gezisi düzenleyerek konuklarımızı Antalya'nın tarihi yerleri hakkında bilgilendireceğiz. Beraberinde şef Mehmet Akdağ'ın anlatımıyla Akdeniz lezzetlerinin görsel olarak da yapılışını gerçekleştireceğiz ve misafirlerimize unutulmaz bir Antalya deneyimi yaşatacağız."

'AMACIMIZ, ANTALYA'YI KONGRE ŞEHRİ HALİNE GETİRMEK'

Etkinliğin yapıldığı otelin Genel Müdürü ve Antalya Kongre Bürosu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Alkaya da 2014 yılında Antalya'da gerçekleşen ICCA Kongresi'ni hatırlatarak, "Yıllar önce Türkiye'de büyük ICCA kongresini gerçekleştirmiştik. Kongre dünyasının en önemli isimlerinin aramızda olduğu toplantının Antalya için önemi çok büyüktü. Organizasyonun üstünden yıllar geçmesine rağmen hala konuşuluyor ve insanlara sorulduğunda hala Antalya'yı söylüyorlar. Yıllar sonra yine Antalya'mıza Mediterranean Chapter'i getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Antalya'nın kongre turizmine hizmet edecek, katkı sağlayacak her organizasyonda varız, olmaya devam edeceğiz. Amacımız Antalya'yı gelecekte daha çok bilinen, istenilen ve aranılan bir kongre şehri haline getirmek" dedi.

ICCA Mediterranean üyeleri, bu toplantıyla bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi yanında, sektör bileşenlerinin yeni gelişmelerden ve trendlerden bilgi sahibi olması için konuk konuşmacı sunumlarını dinleyecek. Türkiye'den merkezi ABD'de olan Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) geçmiş dönem başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Uluslararası Klinik Kimya Federasyonu (IFCC) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tomris Özben birlikleri hakkında ve kongrelerde şehir ve yer seçiminde nelere dikkat ettikleri yönünde bilgi verecek.

Ayrıca MENA Bölgesi Ortadoğu Alışveriş Merkezleri Birliği (MECSC) CEO'su David Macadam ve merkezi ABD Tucson'da olan Dijital Pazarlama Organizasyonu (Dijital Stratejisti Aaron Nissen) değişen yeni koşullarda dijital pazarlamanın kongre turizmi üzerindeki etki ve avantajları konusunda ayrı oturumlarda toplantı katılımcılarına yeni ufuklar açacak.

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