İç mimarlardan basın açıklaması

İÇ Mimarlar Odası Eskişehir Temsilcisi Esen Ünverdi, mesleki ve eser haklarıyla ilgili yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), İç Mimarlar Odası Eskişehir Temsilcisi Esen Ünverdi yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'de 60 bin iç mimar olduğunu söyledi. Planlı Alanlar Tip Yönetmeliği nedeniyle eserlerinin oluşturulması sırasındaki mesleki denetim haklarının engellendiğini belirten Ünverdi, şöyle konuştu:

"Ülkemizde ve Kıbrıs'ta toplam 63 üniversiteden diploma alan 60 bin civarında mezunu olan iç mimarların en büyük problemi temel mesleki ve insan haklarının ihlal edilmesidir. Mevcut uygulamalarda iç mimarlar sanat eseri olan projelerini resmiyete dökebilmek için eser haklarını mimar meslek mensuplarına devredilmesiyle işlem yapabilmektedir. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nedeniyle eserin oluşturulması sırasındaki mesleki denetim hakları engellenmektedir. Devletimizin her ülke vatandaşının insan hakkına ve meslek hakkına saygılı davranması gerekmektedir. 60 bin iç mimar olarak siyaset kurumlarımıza sesleniyoruz; meslek haklarımıza, eser haklarımıza saygılı olunmasını, biran önce gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve bu sorunun çözülmesini istiyoruz."

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