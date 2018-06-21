İç mimarlar yönetmeliğin değişmesini istiyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - İÇ Mimarlar Odası Antalya Şube yönetimi, kamu kurumlarında oluşan mesleki oligarşi nedeniyle yaşadıkları olumsuzları düzenledikleri basın toplantısında anlattı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İç Mimarlar Odası Antalya Şubesi İkinci Başkanı Serkan Eşmeli, Türkiye ve KKTC'de 3 üniversitede 60 bin civarında mezun iç mimar ve adayı olduğunu belirtti. Eşmeli, mesleklerinin önündeki en büyük engelin 'Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği' olduğunu belirtti.

Mesleki haklarının ihlal edildiğini vurgulayan Eşmeli, "İnsan hakları evrensel beyannamesinin 27'nci maddesinde 'Herkesin yarattığı, her türlü bilim, edebiyat ve eserlerin doğacak manevi ve maddi korunması hakkı vardır' diyor. Fakat mevcut uygulamalarda iç mimarlar ürettikleri, sanat eseri olan projelerini, resmiyete dökebilmek için kamu yetkililerince, eser haklarının mimar meslek mensuplarına devredilmesiyle işlem yapabilmektedir" dedi.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin derhal revize edilmesi gerektiğini aktaran Eşmeli, "Yönetmeliğin revize edilmesinin en büyük nedeni kamu kurumlarındaki meslek oligarşisidir. Ülkemiz kamu kurumlarındaki gruplaşma, kamu yararı yerine mesleki taassubu üstün tutma yaklaşımlarından dolayı ciddi zarar görmektedir. Biz iç mimarlar diyoruz ki, kamu kurumlarındaki lobi kuramamış meslek mensuplarının ülkemiz vatandaşının da insan hakkının ve meslek haklarının, korunması hattı vardır" diye konuştu.

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