İbradı'da aşure ikramı

Bülent ÜLKER/İBRADI, () - ANTALYA'nın İbradı ilçesinde belediye tarafından vatandaşa aşure ikram edildi.

İbradı Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki pazar yerine kurulan kazanlarda geleneksel yöntemlerle hazırlanan aşure vatandaşa ikram edildi. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe kamu kurum ve kuruluş çalışanlarıyla birim amirleri öğrenciler ve öğretmenler de katıldı.

Kurulan standa hemşehrilerine aşure ikram eden İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Muharrem ayının dostluk, kardeşlik hoşgörü ve paylaşım duygularının pekiştiği bir ay olduğuna dikkat çekerek, Muharrem ayının kutsallığında bolluk, bereket, hoşgörü ve paylaşımın bir ifadesi olan aşure geleneğini devam ettirdiklerini dile getirdi. Başkan Küçükkuru, "Aşure hepimizin ortak değeridir. Bu gelenek insanların bütün farklılıklarıyla bir araya geldiği ortak bir lezzeti ifade eder. Paylaşımın, beraberliğin, birliğin, bolluğun ve bereketin sembolüdür. Bu yüzden biz de bu geleneğimizi yaşatarak vatandaşlarımıza aşure dağıtıyoruz" dedi.

İbradı Belediyesi Muharrem ayı dolasıyla yaptığı aşure dağıtımı ilçe merkezinin ardından diğer mahallelerde de devam etti.

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