İAOSB'den dayanışma gecesi

İZMİR Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (İAOSB) firmaların sahipleri, dayanışma gecesinde bir araya geldi.

Kentte 1990 yılında faaliyete geçen, 584 firmanın faaliyette bulunduğu, Türkiye'nin önemli üretim, ihracat ve istihdam merkezlerinden İESOB'nin dayanışma gecesi, Başkan Hilmi Uğurtaş ve ekibinin organizasyonunda Özdere'deki bir otelde düzenledi. Organizasyonun konukları arasında MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, eski milletvekili, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam da yer aldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, kullandıkları 73 milyonluk krediyi ödedikleri ve düze çıktıklarını belirterek, "4 yıllık süre içersinde öncelikle kaynaklarımızı, gururumuz olan okula; Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ayırdık. Nedim Uysal ağabeyimize okulumuza verdikleri katkı destek nedeniyle teşekkür ediyoruz. Okulumuza ilk kayıtları almaya başladığımızda, yüzde 30'luk dilim içerisinde yer alan öğrencilerimizi kabul etmiştik. Bu yıl ise söz konusu oran yüzde 8'lere indi. Bu yıl birçok yerde okulumuz hakkında olumlu konuşmaların yapıldığı duymak bizlere gurur veriyor. Öyle ki bu yıl kaydını yaptıran bir öğrencimiz, hedefinde bizim okulumuz olduğu için İstanbul'da ikamet etmelerine rağmen ailesini ikna ederek İzmir'e taşındı. Biz, okulumuz ile Türkiye'nin ihtiyacı olan ışığı yaktık. Bu ışığın bir nedeni vardı. Fabrikalarımız aldığımız en pahalı makinaları kendi imkanlarımızla yetiştirmeye çalıştığımız; asgari ücretli, ilkokul mezunu gençlerimizi koyuyorduk. Bu aslında emek olarak da pahalı bir yatırımdı. Çünkü o makineleri kullanacak kişilerin de tam donanımlı, nitelikli olmaları gerekiyordu. Bu yıl 25 gencimiz mezun oldu ve meslek yüksekokullarına kaydını yaptırarak bir süre sonra aramızda yer almak üzere yola çıktılar. Bu gençlerimiz meslek liselerinden sonra en iyi üniversiteleri kazanacağını biliyoruz. Nitelikli gençlere ihtiyacımız var. Tüm OSB'lerimizin de bu misyonu üstlenerek, 'nitelikli işgücüne destek için biz de varız' demeleri ve Türk sanayinin ihtiyacının giderilmesine katkı koymaları gerekiyor" dedi.

Bu yıl bölge kreşini büyüttüklerini belirten Başkan Uğurtaş sözlerini şöyle tamamdı: "Bununla beraber atamızın bir simgesini kavşağımıza yerleştirdik. Ben biliyorum ki o kavşakta durup fotoğraf çektirenler, o kavşakta durup ağlayanlar var. Ne mutlu ki Ata'nın adını taşıyan bölgemizde böyle bir anıtı bu günkü şartlarda hayata geçirdik. Bu hepimizin başarısı, destekleriniz için teşekkür ediyorum. Ülkemiz bu güne kadar sıkıntılı dönemlerden çok geçti, kriz yaşadı ama bu biraz farklı bir kriz. Ancak ben İAOSB sanayicilerinin biraz daha muzafazakar, kendi yağlarıyla kavrularak aşacaklarını biliyorum. Bu gece arkadaşlarımızı görmek, dostlukları pekiştirmek adına iyi bir buluşma oldu."

Başkan Uğurtaş'ın konuşmasının ardından hazırlanan pasta, yönetim kurulu üyeleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, MHP Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Eski Milletvekili Mehmet Ali Susam tarafından kesildi. Yorgancılar pastanın ilk lokmasını İAOSB Başkanı Hilmi Uğurtaş'a yedirdi.

Geceye ünlü şarkıcı Emre Altuğ söylediği şarkılarla renk kattı.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

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