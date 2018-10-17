İAOSB'den dayanışma gecesi

İZMİR Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (İAOSB) firmaların sahipleri, dayanışma gecesinde bir araya geldi.
Kentte 1990 yılında faaliyete geçen, 584 firmanın faaliyette bulunduğu, Türkiye'nin önemli üretim, ihracat ve istihdam merkezlerinden İESOB'nin dayanışma gecesi, Başkan Hilmi Uğurtaş ve ekibinin organizasyonunda Özdere'de bir otelde düzenledi. Organizasyonun konukları arasında MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam da yer aldı.
Başkan Uğurtaş'ın konuşmasının ardından hazırlanan pasta, yönetim kurulu üyeleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, MHP Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, CHP eski İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam tarafından kesildi. Yorgancılar pastanın ilk lokmasını İAOSB Başkanı Hilmi Uğurtaş'a yedirdi.
Geceye ünlü şarkıcı Emre Altuğ söylediği şarkılarla renk kattı.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
01)Pasta
02)Ender Yorgancılar, Hilmi Uğurtaş
03)Esat Gökmen
04)Tamer Osmanağaoğlu
05)Evren-Hasan, Tor Giritligil
06)Hilmi- Elena Uğurtaş
07)Fatma- Kasım Kutlu
08)Zeynep, Duru, Müjgan, Birol Mordeniz
09)Murat- Sibel Durur
10)Aylin Süphandağlı
11)Benal- Murat Ünverdi
12)Selim -Yasemin, Ayşe Zühal Yaşar
13)Emire- Kamil Porsuk
14)Akın- Benal Özbek
15)Yasin- Şule Peker
16)Hüseyin- Özden Uğur
17)Meryem Yazıcıoğlu, Hüseyin Doğan, Bestenigar Baliki
18) Nedret- Alparslan Ulcay
19)Özlem Bahriye, Bade, Yusuf Özkan
20) Hayim -Rozi Çikurel
21)Tolkar- Özden Karace
22)Hülya- Engin Uğur Ağır
23)Beril- Can Küçükbay
24)Atınç- Ebru Abay
25)Ferda- Sayıl Dinçsoy
26)Yüksel- İbrahim Gökçüoğlu
27)Eyüp- Seda Sevimli
28)Hasan- Nazmiye Küçükkurt
29)Berrin- Ali Suat Akmeşe
30)Resmiye- Nejat Bekmen
31)Mehmet - Zeynep Çetiner, İştar Gürbüz
32)Begüm- Cenk Karace
33)H. Caner- Belkıs Önal
34) Mine Hekimgil- Önder Esen, Reyhan- Salih Esen
35)Mehmet Ali _ Münire Susam
36)Hayat-Ramazan Soncul
37)Nadide- Abdurrahman Şenol
38)Nedim- Bilge Uysal
39)Gizem- Engin Talay
40)Çiğdem- Ender Yorgancılar
41) Gül- Mete Tamer Omur
42)Gülperin- Ali Sertdemir
43)Reyhan- Enver Olgunsoy
44)Özlem Mamak, Sinan Mamak, Faruk Oral, Ceylin Kural
45)Handan - Latif Dolmen
46)Atilla- Banu Baysak
47)Aydın- Selma Telseren, - Feyz- Tamer Taşkın
48)Hülya- Birol Hepyalçın
49)Yasemin İbili, Reyhan- Recep Şenay
50)Aylin- Mehmet Karahaliloğlu
51)Canan- Şener Kırıkkaya
52)Zeynep Naz Binbir, Ünal- Hasibe Binbir
53) Selim- Peyman Yirmibeşoğlu , Gül -Vahit Yıldırım
54) Fuat Fesih Demir
55) Dilek Seval- Serdar Aslantürk
56)Hilmi Uğurtaş
57)Emre Altuğ