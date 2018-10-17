İAOSB'den dayanışma gecesi

İZMİR Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (İAOSB) firmaların sahipleri, dayanışma gecesinde bir araya geldi.

Kentte 1990 yılında faaliyete geçen, 584 firmanın faaliyette bulunduğu, Türkiye'nin önemli üretim, ihracat ve istihdam merkezlerinden İESOB'nin dayanışma gecesi, Başkan Hilmi Uğurtaş ve ekibinin organizasyonunda Özdere'de bir otelde düzenledi. Organizasyonun konukları arasında MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam da yer aldı.

Başkan Uğurtaş'ın konuşmasının ardından hazırlanan pasta, yönetim kurulu üyeleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, MHP Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, CHP eski İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam tarafından kesildi. Yorgancılar pastanın ilk lokmasını İAOSB Başkanı Hilmi Uğurtaş'a yedirdi.

Geceye ünlü şarkıcı Emre Altuğ söylediği şarkılarla renk kattı.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

01)Pasta

02)Ender Yorgancılar, Hilmi Uğurtaş

03)Esat Gökmen

04)Tamer Osmanağaoğlu

05)Evren-Hasan, Tor Giritligil

06)Hilmi- Elena Uğurtaş

07)Fatma- Kasım Kutlu

08)Zeynep, Duru, Müjgan, Birol Mordeniz

09)Murat- Sibel Durur

10)Aylin Süphandağlı

11)Benal- Murat Ünverdi

12)Selim -Yasemin, Ayşe Zühal Yaşar

13)Emire- Kamil Porsuk

14)Akın- Benal Özbek

15)Yasin- Şule Peker

16)Hüseyin- Özden Uğur

17)Meryem Yazıcıoğlu, Hüseyin Doğan, Bestenigar Baliki

18) Nedret- Alparslan Ulcay

19)Özlem Bahriye, Bade, Yusuf Özkan

20) Hayim -Rozi Çikurel

21)Tolkar- Özden Karace

22)Hülya- Engin Uğur Ağır

23)Beril- Can Küçükbay

24)Atınç- Ebru Abay

25)Ferda- Sayıl Dinçsoy

26)Yüksel- İbrahim Gökçüoğlu

27)Eyüp- Seda Sevimli

28)Hasan- Nazmiye Küçükkurt

29)Berrin- Ali Suat Akmeşe

30)Resmiye- Nejat Bekmen

31)Mehmet - Zeynep Çetiner, İştar Gürbüz

32)Begüm- Cenk Karace

33)H. Caner- Belkıs Önal

34) Mine Hekimgil- Önder Esen, Reyhan- Salih Esen

35)Mehmet Ali _ Münire Susam

36)Hayat-Ramazan Soncul

37)Nadide- Abdurrahman Şenol

38)Nedim- Bilge Uysal

39)Gizem- Engin Talay

40)Çiğdem- Ender Yorgancılar

41) Gül- Mete Tamer Omur

42)Gülperin- Ali Sertdemir

43)Reyhan- Enver Olgunsoy

44)Özlem Mamak, Sinan Mamak, Faruk Oral, Ceylin Kural

45)Handan - Latif Dolmen

46)Atilla- Banu Baysak

47)Aydın- Selma Telseren, - Feyz- Tamer Taşkın

48)Hülya- Birol Hepyalçın

49)Yasemin İbili, Reyhan- Recep Şenay

50)Aylin- Mehmet Karahaliloğlu

51)Canan- Şener Kırıkkaya

52)Zeynep Naz Binbir, Ünal- Hasibe Binbir

53) Selim- Peyman Yirmibeşoğlu , Gül -Vahit Yıldırım

54) Fuat Fesih Demir

55) Dilek Seval- Serdar Aslantürk

56)Hilmi Uğurtaş

57)Emre Altuğ