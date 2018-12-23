Hz. Mevlana Mersin'de anlatıldı

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi ile Mevlana Kültür ve Sanat Derneği tarafından Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vuslata erişinin 745'inci yıldönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Hz. Mevlana'nın yaşamı ve hayata bakışı, yerli ve yabancı pek çok vatandaşın katıldığı etkinlikte anlatıldı.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Şeb-i Arus 745'inci Yıldönümü Anma Töreni'ne Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Uluslararası Mevlana Vakfı Konya Şube Başkanı Nadir Karnıbüyükler, Mevlana Kültür ve Sanat Derneği Onursal Başkanı Ahmet Coşar, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gecede konuşan Hasan Gökbel, "İnsanlık tarihinde önemli etkiler bırakmış ve bu etkileriyle birçok insana yol gösterici olup; sevgi, barış, kardeşlik ve hoşgörü sembolü olmuş şahsiyetlerin başında gelenlerden birisi de hiç şüphesiz Mevlana Celaleddin-i Rumi'dir. 13'üncü yüzyıldan günümüze değin, ruhlara huzur veren hayat felsefesi ile bütün dünyayı aydınlatmaya devam etmektedir. İnsanlığa ahlak, din, ilim ve akıl yolunda heyecan katarak yeni ufuklar açan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, insanların kalbine verdiği en büyük mesaj aşk, sevgi ve birliktir. Her dinden, her renkten insanı kucaklayan Hz. Mevlana, sevginin, barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün sembolüdür" dedi.

Mevlana Kültür ve Sanat Derneği Tasavvuf Musikisi Korosu'nun konseri devam eden program, konferans ve Acemaşiran Mevlevi Ayin-i Şerif-i'nin icrası ile son buldu.



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