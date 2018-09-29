Huzurevine sakinlerine aşure

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde 'Aktif Yaşa, Alzheimer Olma’ sloganıyla yola çıkan Türkiye Alzheimer Derneği üyeleri, huzurevi sakinlerine aşure ikramında bulunu.

Türkiye Alzheimer Derneği Şubesi Tarsus Grubu, Belediye Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi'nde organize ettiği aşure etkinliği ile 'İmece Mutfak' farkındalık çalışması hayata geçirdi. Türkiye Alzheimer Derneği Tarsus Grubu etkinlik kapsamında hayırseverlerin ortaklaşa aldığı malzemelerle Tarsus Belediyesi Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi'nde aşure pişirerek huzurevine sakinlerine ikram etti.

Proje sorumlusu Neşe Arıcı, dernek bünyesinde yapılan çalışmaları anlatarak ,'İmece Mutfak' farkındalık çalışması ile her kesimden insanı bir araya getirerek insanlardaki yardımlaşma duygusunu harekete geçirmeyi, toplumdaki birlik ve beraberliği sağlayarak paylaşmanın ve dayanışmanın önemine vurgu yapmayı hedeflediklerini söyledi.

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