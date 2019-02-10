Huzurevine ek kaynak

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () - MERSİN'de Anamur Belediye Meclisi, ilçede yapımı devam eden huzurevine 2 milyon 250 bin TL kaynak aktarılmasını kararlaştırdı.

Belediye Meclis Toplantısı, Başkan Mehmet Türe'nin önderliğinde yapıldı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, Huzurevi Yaptırma Vakfı yönetimi de yer aldı. Oturumda, 25 Mayıs 2017'de temeli atılan huzurevine 2 milyon 250 bin TL kaynak aktarılması teklifi oy birliği ile kabul edildi. Huzurevine ilişkin bilgiler veren Vakıf Başkan Tuğrul Ayhan, 8 bin 400 metrekare arazi üzerine kurulumu süren 110 odalı tesisin orman ve deniz manzarasına sahip olacağını söyledi.



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